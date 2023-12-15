美斯訪港黃牛票炒至過萬　鄭泳舜斥不能容忍　促增加罰則及實名制

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）在陣的國際邁亞密2月4日來港獻技，今日（15日）1小時內售罄，最貴的4,880元門票被人放上網標價1.9萬元放售，《香港01》更發現有黃牛票標價高達11萬元。



立法會民政及文體事務委員會主席、民建聯鄭泳舜批評炒黃牛不能容忍，呼籲加強打擊，提高罰則以及實行實名制。



美斯在陣的國際邁亞密2月4日將於香港大球場與香港隊友誼賽，門票由880元至4,880元，在開售後1小時13分售罄。然而在開售前，網上已出現聲稱是「內部飛」的門票轉售，開售後約半小時，網上交易平台已經出現大量黃牛票。

《香港01》查閱多個網上交易平台，大部份門票價錢由2,800元至1.9萬元不等，而最貴的是一個非本地平台，索價高達114,999元。

冀將大球場、紅館等納入法例規管範圍

鄭泳舜對於炒黃牛再現表示不能容忍，認為要加強打擊，要求政府盡快修例，將現時炒黃牛最高罰款2,000元進一步調高，並將康文署管理的香港大球場、紅館及伊利沙伯體育館等場地，納入現有針對炒黃牛的法例規管範圍內。

航州亞運門票實名制 入場查票迅速

對於部份體育活動或音樂會門票採用實名制，鄭泳舜表示已經有先例，內地許多體育盛事如杭州亞運都已採用實名制門票，入場驗票非常迅速，期望香港也盡快實施。

此外，鄭泳舜說立法會早前已經研究打擊黃牛票措施，並檢視過境外處理方式，當時議員已要求政府修例，希望政府適時交代修例安排。