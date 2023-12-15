美斯香港｜國際邁亞密訪港門票引瘋搶　開售1小時13分鐘顯示完售

由「萬人迷」碧咸（David Beckham，又譯貝克漢姆）做班主﹑有阿根廷球王美斯（Lionel Messi，又譯梅西）坐鎮的國際邁亞密，將在明年2月4日在香港大球場踢表演賽，門票今早（15日）在Klook獨家發售。

《01體育》記者嘗試購票，準時11時登入Klook，至少等候15分鐘才能進入購票介面，當時880的門票已經完售，當我們嘗試按4880的門票時，連番嘗試都未能購買。



美斯將以國際邁亞密的球員身份訪港。（路透社）

國際邁亞密早前公布明年2月訪港，所有門票都在網上平台Klook的手機應用程式上出售。Klook香港區總經理岑皓祺早前接受《香港01》訪問時透露，並不設「本地票」，所有門票向全世界發售，香港球迷要搶飛，更要與內地及全世界球迷競爭。

國際邁亞密訪港的門票今早11時準時發售，《01體育》記者登上Klook的手機應用程式購票，運作算是順暢，沒有出現「死Server」的問題。記者使用不同裝置同時按入購票的一欄，在11時整已有逾6000人在「排隊」，排隊號碼是6280位。

美斯領國際邁亞密訪港 大量黃牛湧現 最高逾11萬港元一張

美斯訪港門票周五開售 名宿表演賽及賀歲盃詳情+票價+購票方法

美斯香港｜國際邁亞密來華之路多波折 原定11月兩鬥中超隊突取消

（截圖）

等候了14分鐘，記者成功進入購票介面，而5個價位當中，最便宜的880元已經售罄，當我們嘗試購買一張最貴4880元的門票時，先出現「現時網站流量過大，請稍後再試」的告示，當我們按「OK」後再嘗試買飛，卻出現「很抱歉，由於其他用戶已選擇並保留座位，暫時未有空位。若對方未完成付款，你仍有機會訂位，請稍後再試一次。」記者因為已超出10分鐘的時間限制，被強制踢出介面，惟再次排隊時，已排到超過16萬。

記者另外兩個裝置，同樣在11時整及11時01分按入，卻分別排在17959及27160，最後等候逾1小時，在12時13分，Klook的應用程式顯示「抱歉！此活動已經售罄」，官方暫未公布是否已賣出所有門票。Klook在下午12時45分透過社交網站公布，今次賽事的門票已經售罄，「多謝各位支持，國際邁亞密CF香港表演賽門票已經售罄，尚餘少量公開訓練門票，把握機會一暏美斯風采。」

除了表演賽的門票，國際邁亞密的公開操練同時發售，似乎球迷們都一窩蜂搶購表演賽，11時2分進入公開操練的介面，「人龍」明顯較為疏落，排在4992位，並在短短3分鐘已進入購票介面，兩個票價的門票都有飛，780元的4連位都可買到。截至12時40分，仍有580元的高層門票發售。