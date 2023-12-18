財委會今年批66項目涉款1429億　陳振英：議員金睛火眼審批撥款

立法會財委會今年截止本月8日為止，共批准66個項目涉款共達1429.7億元。財委會主席陳振英今日（18日）回應外界有批評指財委會不時不作進一步討論，即表決撥款申請及議員未見踴躍提問時稱，因撥款項目會先分別在兩個小組委員會討論，議員已掌握資料所致。他強調，現時本港經濟處於疫後復甦階段，財委會成員皆金睛火眼從多角度審視撥款申請，確保公帑有利於香港發展方向。



陳振英(左三)指會堅負把關責任。(李宇婷攝)

陳振英指議員繼續以嚴謹認真、理性務實態度審批政府撥款建議，政府在編排方面從善如流，盡量在每個會議編排有需要討論的項目，同時避免項目集中在個別會議處理。

議員因已掌握資料 故毋需再在財會討論

對於外界指財委會經常出現無需進一步討論即投票表決的情況，陳振英指政府會事先在政策層面諮詢相關的事務委員會，撥款項目又會先提交人事編制或工務小組委員會詳細審議，議員通常已掌握足夠資料，故不需要在財委會上進一步討論。

至於議員被批沒有在財委會上積極發言，陳振英指原因包括部分項目已在小組委員會討論過，希望避免重複提問，不為發言而發言等；不參與部分項目的討論和表決可能為避免產生利益衝突的情況。

而工務小組委員會今年開會17次共近32小時，涉及撥款數額為1328.25億元。主席盧偉國指撥款額最多是屬於醫療衞生範圍的撥款建議，主要用作重建擴建醫院和興建教育科研的綜合大樓，其次以土地房屋發展相關建議，顯示政府改善醫療服務的承擔和銳意增加土地和房屋的決心。

建制派「班長」、立法會議員廖長江曾向議員發出「溫馨提示」（資料圖片/黃浩謙攝）

至於委員是否經建制派「班長」廖長江「温馨提示」後，為達發言次數而不理發言質量，盧偉國指工務小組都頗為踴躍，委員踴躍問題時可能重複提問，因為他們未必出席整個會議，如重複發問會請官員答未提問的問題，不同意他們為問而問。

人事編制委員會則通過19項人事編制建議，涉及38個首長級職位數目，共舉行14次會議，總時數約29小時。葉劉淑儀指，今年政府提出好多人事編制項目，比預期的多，雖然去年的金額較多，因為有政府改組；她預測下年減少，因為政府有財赤，而且配合特首施政職位已經開得七七八八。