區議會選舉｜壞電子登記冊涉網絡攻擊？警方：網罪科調查跟進案件

政府電子系統屢次故障，近期有西隧收錯錢懷疑有人干預系統，警方介入調查，到上星期區議會選舉投票日電子選民登記冊故障，警隊參與調查事故的專責小組，檢視有否網絡攻擊。



《香港01》今日（19日）向警方查詢有沒有發現受網絡攻擊的跡象，獲回覆指網絡安全及科技罪案調查科已接手調查，正積極跟進「案件」。是否代表警方已立案調查選民登記冊故障？據悉當局認為不可這樣理解。



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電子選民登記冊故障 警方網罪科接手調查「案件」

電子選民登記冊在區議會選舉投票日晚上故障，最終要延長投票時間，李家超上周二（12日）出席行政會議前指，要求成立工作組專責調查事故，由資深大律師文本立領導調查，成員包括政府資科技總監辦公室、選舉事務處資訊科小組及警方，警隊負責檢視有否網絡攻擊，3個月內交調查報告。

當時初步分析電腦流量沒異常跡象，事隔一個星期，《香港01》今日向警方查詢調查進展，有沒有發現受網絡攻擊的跡象，警方回覆指，「網絡安全及科技罪案調查科已接手調查，正積極跟進案件」。

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西隧收錯錢涉人為干預 警方網罪科接手調查「事件」

同樣故障的還有西隧收費系統，昨日（18日）三隧分流分時段收費首個工作天，一度用錯舊收費表，有4700架車次被收多隧道費。署理行政長官陳國基今日出席行會前見記者時，主動提到初步調查有人無合理原因干預電腦系統，已請警方介入調查，有違法行為會檢控和嚴懲。警方回覆《香港01》查詢指，網絡安全及科技罪案調查科接手調查，正積極跟進事件，暫未有人被捕。

警方是否已立案調查選民登記冊故障？

警方形容是西隧收錯錢是「事件」，不過談及電子選民登記冊系統故障調查進度時，警方形容為「案件」，是否代表警方已立案調查選民登記冊故障？據了解當局認為不可這樣理解，警隊是「幫手」檢視事故。