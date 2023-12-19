三隧分流｜西隧錯收費表　張欣宇質疑承辦商沒授權更換　倡設罰則

三隧分流第二階段收費方案周日開始實施，昨日（18日）迎來首個工作天，在西隧出現人為錯誤，易通行收費系統在上午10至11時用了第一階段的「633」舊收費表，導致4,700架車輛被收多隧道費，運輸署署長李頌恩向受影響人士致歉。



率先揭發事件、亦是被多收行車費的「苦主」香港新方向立法會議員張欣宇，今早（19日）在電台節目表示，事件涉及低級人為錯誤，收費表涉及運輸署授權，質疑易通行承辦商何以用錯收費表，若非他發現收錯錢向署方反映，可能出錯的時間會更長。張欣宇表示，一直推動三隧分流，當現時漸見縮短車流效果時，卻出現收費失誤變成討論焦點，實在令人氣餒。



他認為問題嚴重，承辦商向運輸署提交的調查報告應予公開，又指政府耗用公帑9億元購買承建商的服務，如果不達標應有懲罰機制處置。



▼12月18日 運輸署長解釋西隧收錯隧道費▼



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退款不是退差價 退全數後再增52元收費

張欣宇今早先後在港台和商台節目講述昨天如何成為西隧多收行車費「苦主」的經過。他表示，昨早約10時20分曾經由港島經西隧前往新界，其後發現實際收費與他所見收費顯示屏不一，亦有商用車司機向他反映有兩程過隧道的收費不一，出現問題。

他表示，被收取60元的舊行車費，而非新收費的52元，昨晚在易通行應用程式收到退款通知，但不是退回差價的8元，而是顯示退回60元的同時，亦出現52元的欠款。他指暫時未操作退款，會檢視銀行戶口是否獲退差額，目前正研究是直接退款，還是需要再做動作來操作退款。

他表示，運輸署提到涉及4700架次車輛受影響，可能當中有車主仍未知道事件，他提醒使用自動轉賬的車主，留意重新付款問題。

系統收費表涉運輸署授權 認為問題嚴重

他認為收費錯誤當然不能接受，「始終易通行都行咗相當長一段時間，唔可以再用一開始嘅磨合，或者情有可原去解釋。」

他指出，雖然是人為的低級錯誤，但系統使用的收費表版本很關鍵，形容是「critical（嚴謹）」，需要由運輸署高層授權使用，不解為何流程上出現更改收費表情況，強調問題嚴重。

承辦商服務未達標 倡設懲罰機制

他表示，根據過往在港鐵工作經驗，加價或推出優惠時需由人手操作來轉換收費表，將新的數據輸入系統，懷疑是次事故是當時工作人員在重設系統是用錯了舊版本的收費表。他認為政府需要徹底調查事故原因，「收費表咁重要授權，點解可以出錯？呢個需要徹底調查，同埋呢間承辦商，同埋易通行系統都唔係第一次出現收錯錢嘅情況。」

他亦指出，政府使用公帑向服務承辦商購買服務，服務基本目標是確保正確收費，希望了解服務合同中是否有服務表現指標，並指如不達標，應有相應警告或懲罰機制。他又指，更改收費表某程度是屬於法律授權，政府應參與重要流程，而不是整套系統交給承辦商，認為把關不足。

張欣宇昨日過西隧時被收錯費用。(資料圖片)

分流漸見成效 系統出錯令事件失焦感氣餒

張欣宇在商台表示，一直在立法會推動三隧分流，來到這在第二階段，分流作用漸見成效，現在竟然出現系統收錯費用問題，變成討論焦點，令大眾失去信心，坦言感到氣餒。他認為，服務承辦商應出面解畫，因為運輸署明顯未能掌握出錯的細節，今次調查報告亦應公開，他會在明年立法會恢會議時作出跟進。

▼12月18日 三隧分流分時段收費首個工作日紅隧九龍入口暢順▼

