重啟投資移民｜許正宇：可投資人民幣股票　計劃較新加坡有吸引力

政府昨日（19日）宣布重啟投資移民計劃，財經事務及庫務局局長許正宇今日（20日）指，計劃門檻雖較十多年前的同類計劃高，具體投資以金融資產為主，並加入人民幣因素，納入計劃的金融資產包括人民幣資產，例如人民幣股票等， 相對新加坡類似計劃須投資折合約5800萬至6000萬港元，認為本港的計劃有吸引力。



許正宇指本港重啟的投資移民計劃具吸引力。（資料圖片/梁鵬威攝）

新計劃規定3000萬中的一成資金，即300萬元，須投資在政府新成立的資產組合，許正宇今日（20日）解釋，當中300萬元要投放在「資本投資者入境計劃投資組合」，重點是創新及科技行業，投入於香港紥根、有前景的創科公司，由香港投資管理公司負責。

他又指，計劃訂明最多1000萬元可投放非住宅房地產，是考慮到不同投資者來港想開展業務或經營等，需要辦公室，而住宅房地產涉民生，不適合納入計劃，所以是作出平衡後的決定。

對於計劃可吸引哪些地方及有多少投資者來港，許正宇表示，投資推廣署早前與潛在的投資者溝通，包括來自東南亞等外國人士，投資中介公司在研究今次計劃要求後，亦會展開下一步工作，具體情況稍後會更清楚，他希望審批流程越快越好。

政府提出「新資本投資者入境計劃」，申請人須投資3000萬港元在股票及債券等金融資產，當中300萬元要投放在支持創科行業及其他重點行業發展，計劃目標明年年中推出及接受申請。

議員料亞洲區十萬名高資產淨值人士是目標

選委界立法會議員簡慧敏認為，今次計劃既簡單又有彈性，包括非金融資產的資本投資者計劃組合，投資物業只限非住宅房地產，不會影響住宅市場。她估計東盟及周邊國家、亞洲區10萬名超高資產淨值人士，都屬於潛在群組。

科技創新界立法會議員邱達根認為，3000萬元投資屬合理水平，加上專才及高才通等計劃可吸引人才來港，之前與不少內地及東南亞朋友了解過，相信可吸引的投資者會多，因為香港本身的資產及股票市場投資亦是多選擇。