陳謳明聖誕文告　強調人們有能力選擇向善　以寬恕促進社會復和

聖誕節將至，香港聖公會教省主教長陳謳明大主教發表聖誕文告，提到因為人們的貪婪和權力慾，世界正在燃起戰火，寄語大家選擇向善的道路，以寬恕促進社會復和，謙卑地與有不同⽋缺的⼈同⾏，主動服務他們，以顯得人間有情。



陳謳明說，在聖誕詩歌響起之前，聽到的卻是俄羅斯和烏克蘭的戰爭，及聖地慘烈的流⾎事件，令人不禁去問在這個充滿衝突的世界，和平之君在哪裏？

人類發動戰爭，他說是因為人類貪求他⼈的資源，⼜充滿權⼒慾。而急於懲治他⼈，是因為有憤恨。陳謳明指，社會上有人揮霍飲食，但同時卻仍有人食「二手飯」，是現代社會的悲劇，又指許多人陷入了頹廢的「躺平」⽣活，⼀些⾹港年輕⼈甚⾄選擇輕⽣，是因罪惡的黑暗遮住了希望和生命之光。

把憤恨指摘 轉化為耐⼼聆聽

在這樣的一個世界，陳謳明強調人們是有能力選擇向善的道路，寄語不要因為嫉妒⽽抓緊別⼈的過錯，要以良善的⼼去寬恕及接納。把憤恨帶來的指摘，轉化為耐⼼聆聽。把驕傲⾃⼤，轉化為⼼存謙卑。

陳謳明說，香港有大好青年因⼀時糊塗⽽⾝陷牢獄，有很多無家可歸者，亦有愈來愈多⾧者因社會轉變、移民潮等⽽變得孤單寂寞，認為人們應該以切實寬恕去促進社會復和，並謙卑地與有不同⽋缺的⼈同⾏，主動服務他們，以顯明⼈間有情。