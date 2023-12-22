周守仁聖誕文告　寄語為身處黑暗的人帶來光明　籲關心青年和長者

聖誕節快到，天主教香港教區主教周守仁樞機發表聖誕文告，提到世界多地有戰爭，香港青少年有自毀行為，但無論是否基督徒，天主對世人永恆大愛和忠信相伴的承諾，在身處黑暗時為大家帶來光明，為悲時帶來喜樂。



周守仁寄語港人要相信值得比目前所有的更好，要起行離開局限住大家的安舒區，去取聖誕節核心的禮物，並要將聖誕節的光輝反射開去，把光帶給那些在黑暗中掙扎的人。



周守仁在聖誕文告說，每日都有戰爭和恐怖主義的新聞報道，當中也有地緣政治的緊張局勢，特別是和中國有關的，都會對香港有影響。而本港疫後經濟疲弱，各行業都人才短缺，青少年更有自毀行為，這種情況下的聖誕節「為甚麼我們要慶祝？」他引述《依撒意亞先知書九1》：「在黑暗中行走的百姓看見了一道皓光，光輝已射在那寄居在漆黑之地的人們身上。」他表示真正的愛不為歷史、宗教、文化、政治或經濟劃下界限。任何人只要是希望慶祝生命，相信神聖會介入脆弱的現實環境，那麼聖誕節就是深切喜樂的因由。

提醒社會需要有同理心和寬容的文化

周守仁說，當人們不關心別人時、特別是那些在社會或經濟邊緣掙扎的人，其實就是大家在判處大家要承受更長時間的苦。如果大家能為在掙扎中的人，特別是青少年和長者，騰出時間和空間，光明和喜樂也會隨之而來。周守仁提醒社會需要有同理心和體諒、寬容和寬恕的文化，要和別人特別是青少年一起前行，並要讓教育工作者有時間、空間和精力去陪伴青少年，並且要不帶批判地聆聽對方的困境。他說，若果教育工作者被種種工作職務纏擾，即使他們想學習如何最好地陪伴學生，也只變得有心無力。

周守仁感謝宗教團體、社會機構、政府和個別人士，幫助近年違法的青年，讓他們重新融入社會，指仍有很多人在等待這種具希望的待遇，又感謝一些人陪伴容易受傷害的長者，指長者是自殺率最高的年齡組別。