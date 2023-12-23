彩虹邨重建｜何永賢稱搬遷津貼沿用既有標準　一人家庭約10,300元

房委會計劃重建彩虹邨，預計整個重建計劃為期15年。房屋局局長何永賢出席電台節目時表示，重建將採用組裝合成等技術，可能在建築期上縮短數個月，但搬遷上由於涉及到長者，不希望過於急促，將按照原定的步伐。她於另一電視節目中透露，居民的搬遷津貼將沿用既有標準，一人家庭約10,300元；4至5人家庭亦約為24,300元。



何永賢指按照原定步伐重建彩虹邨。(港台節目截圖)

重建的安置計劃分為三個階段，受影響的居民可以選擇在美東邨重新安置，或者享有優先購買權，以便在宏照道發展的第二期綠置居項目中購買住房。

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何永賢在電台節目上表示，重建的技術研究、交通、規劃參數，究竟建多高，會否有通風廊，地鐵範圍如何等，明年會詳細去看，同事已準備好，可能農曆年過後，會落區與居民聊天，與一些持份者，可能在區內很久的非牟利機構，或向熟悉地區人士收集意見，同時進行研究技術細節報告，預計一年後公布詳細的重建計劃。

被問及住戶可獲多少搬遷津貼，何指畢竟搬遷涉及簡單裝修費或固網電話、裝置等費用，目前估算一人家庭約10,300元；4至5人家庭約24,300元。

樂建居未能如期招標 何永賢稱正觀望時機

至於私人參建的「樂建居」、東涌地皮未能如期在年底招標。何永賢稱正觀望時機，又指聯儲局最近宣布加息或已到頂，加上環球經濟、地緣政治因素也令整體經濟變化，估算可能變得更審慎。