彩虹邨重建｜清拆料涉數億元　團體倡由空置校舍附近樓宇做起

撰文：江麗盈
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有60年歷史的彩虹邨料將重建，重建後會有9,200伙，預計分三期進行，需時15年，安置同樣分三期，受影響居民可原區安置到美東邨，又或者可獲宏照道發展第二期綠置居的優先購買權。

有關注公屋的團體表示，分三期進行重建符合預期，續建議當局宜先由邨內空置校舍鄰近的樓宇開始重建，最後才重建商場部份，以減少對民居的影響。有測量師則料重建涉數十億元，單是清拆已要好幾億元，但認為重建要在意的並非成本，而是在過程中如何做好成本控制、及提升社會價值。

彩虹邨重建｜料需15年分三期安置　居民遷美東邨或購宏照道綠置居彩虹邨重建｜伯伯憂難適應新環境　盼重建後回歸　有居民倡增商場
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房屋局局長兼房委會主席何永賢今日（21日）下午見記者時表示，啟動彩虹邨重建研究，2024年底會有詳情，暫時估算重建需時15年，分三期進行，重建後彩虹邨的單位會由7,400伙增至9,200伙。

在安置安排上，同樣分三期安置，何永賢指受影響居民可原區安置到美東邨，該處有2,860個單位可重置居民。此外，宏照道發展第二期變綠置居，居民想購資助屋可考慮，涉1,460單位，有優先權購買。

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招國偉倡由邨內空置校舍鄰近樓宇開始重建　減對居民影響

身兼房委會委員的公屋聯會總幹事招國偉表示，15年的重建時間，即首批居民約等10年有機會遷回原邨，時間算合理。就遷置安排，他指美東邨雖然距離彩虹邨較遠，但仍算是黃大仙區原區安置，而且加上宏照道發展第二期，「有租有賣」應可符合居民需要。

他又指，分三期進行重建，符合他原先的預期，續建議當局宜先由邨內空置校舍鄰近的樓宇開始重建，最後才重建商場部份，以減少對民居的影響。

梁文廣：應考慮適當增加出租公屋單位的面積

立法會議員梁文廣則提到，彩虹邨樓齡較舊，長者居民亦較多，房委會須加強對年長租戶搬遷的支援服務，同時亦要妥善處理好邨內商戶的搬遷，以盡量保留居民原有的社區人際網絡。

梁文廣也建議，當局在重建時應考慮適當增加出租公屋單位的面積，也建議適量調撥重建後單位作為資助出售房屋項目，回應市民置業的訴求。

測量師指清拆涉「好幾個億」　整個重建需數十億元

何永賢面見記者時未提清拆及重建工程的造價，測量師學會建築政策小組主席何鉅業指，料這類公屋重建需數十億元，單是清拆已要好幾億元處理，除要考慮單位建築成本，也要考慮社區設施、增設商業配套、行人接駁設施、交通改善工程等的成本。

他表明，舊樓問題多，重建是正確方向，旨在改善社區及居民生活環境，認為這類重建工程要在意的並非成本，而是在過程中如何做好成本控制，及提升項目的社會價值。

▼彩虹邨即將展開重建▼

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