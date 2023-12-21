彩虹邨或分15年重建　單位增24%　居民遷美東邨或購宏照道綠置居

彩虹邨重建｜有60年歷史的彩虹邨料將會重建！房屋局局長兼房委會主席何永賢今日（21日）下午與房委會策劃小組委員會會議後，宣布通過展開彩虹邨重建可行性研究。何永賢表示，整個彩虹邨現有7,400單位，她估算需時15年，分三期安置，受影響居民可原區安置到美東邨，又或者可獲宏照道發展第二期綠置居的優先購買權。



重建後的新彩虹邨將有9,200伙，何永賢指，明年起設計團隊會落區諮詢居民，包括舉辦工作坊及派發問卷，相信彩虹邨的七彩顏色會納入新彩虹邨的設計當中。



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【16:13】政府會為受影響居民提供搬遷津貼，按每戶人數計算。至於原有商舖，可以優先在房委會下的屋邨參與投標。

【16:09】何永賢指，重建後的新彩虹邨9200伙數字，是粗略初步估算，當中分配及未來地積比，樓宇總建築面積、商舖數量等會再商討，例如道路擴闊工程可能影響規模和數量，「好珍惜呢塊地，點樣善用之餘配合交通流量，及邨環境如何平衡等。」

【16:07】她稱，明年農曆年後設計團隊會落區收集意見，相信彩虹邨七彩顏色會是其中一個意見，會採用與民共議方式推動。

【16:04】何永賢表示，搬置拆卸造地基，首批搬出再返入去，到最後一批遷入，估算15年，期盼「彩虹重現，更新更漂亮更有光彩出現」。

【15:57】房屋局局長何永賢在房委會小組會議後表示，彩虹邨是比較舊屋邨，平均60歲，要維修保養資源愈來愈多，屋邨有老化情況，是時候啟動重建研究。剛好黃大仙區找到可重置居民的屋邨，美東邨本身2,860個單位可重置部分分期居民。另外，宏照道發展第二期變綠置居，居民想購資助屋可考慮，涉1,460單位，有優先權購買。

整個彩虹邨現有7400單位，她估算，需分三期安置，每期約2,500單位，重建後的新彩虹邨將有9,200伙，較目前多出1,800個，約多24%。

▼彩虹邨即將展開重建▼



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早前已有消息指，房委會會於年底公布重建彩虹邨，預計將會分期清拆，涉及11座樓宇，共7,400伙單位受影響。

隱形香港專頁｜都市重建「劃」出彩虹 細說逾60年地標屋邨人、事、情

有房委會委員曾表示，目前是彩虹重建「黃金時間」，預計由房委會由公布至首批居民遷出需要兩至三年，屆時附近已有適當遷置資源，包括最快2025/26年落成的觀塘宏照道公營房屋項目，以及黃大仙舊樓清拆重建後的公屋單位，預計可合共提供約7,000伙單位，悉數接收重建戶數目。

據悉，當局今午會公布展開彩虹邨重建可行性研究，提出公眾參與活動時間表以及交代居民安置等，包括會否使用觀塘宏照道公營房屋項目作為接收屋邨。

《香港01》彩虹邨重建專題

