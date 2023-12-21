彩虹邨重建｜伯伯憂難適應新環境　盼重建後回歸　有居民倡增商場

有60年歷史的彩虹邨料將會重建，房屋局局長兼房委會主席何永賢今日 （21日）公布重置地點包括黃大仙區的美東邨以及宏照道公屋第二期，有居住近60年的伯伯表示，不熟悉新環境，希望重建後可以搬回，亦有居民表示接受搬遷，因舊邨很多設施經常失修，又建議重建可以增設商場等設施。



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自11歲入住彩虹邨至今約60年的鄭伯伯表示，若搬遷別處擔憂難以適應新環境，又指彩虹邨的交通便利。對於美東邨，鄭伯伯表示不熟悉，而位於九龍灣的宏照道公屋第二期則認為交通不便，難以習慣。他目前居住於四人單位，租金2,000元，擔憂搬遷新址的租金會有何變化。

對於政府會提供搬遷津貼，他表示作為退休人士未必能負擔搬遷費用，故期望每個住戶能有二、三千元的津貼，用以搬家、重置傢俱等支出。

鄭伯伯指從小在這裡讀書、長大，又認識很多人，「呢度啲舊區街坊，隔離左右都識，但依家好多新移民搬落來，個個都閂埋門，以前唔係，開咗門個個都有溝通。」他希望彩虹邨重建後，居民可以陸續搬回來，「希望呢度拆一半，另外一半住嗰邊搬返過來，一路拆一路搬，就原區安置最好啦。」

居民倡重建後增長者休憩設施

居住在彩虹邨二十多年的勾小姐，雖然聽過美東邨及宏照道第二期，她稱不熟悉兩個地方，但表示接受搬遷方案。她表示居住環境老舊，很多設施例如升降機經常失修及限制廁所水供應。她亦指屋邨欠缺大型商場，平時要到鑽石山區的商場。她建議彩虹邨重建可以增設商場及讓

今年四十多歲的陳小姐表示希望能原址安置，因為這裡交通便利，方便上班及到街市買菜。對於重置方案，她表示對美東邨不熟悉，亦無意購買宏照道第二期資助房屋，但兩者位於黃大仙區都令人接受。她表示希望重建時能興建商場，「有嘢行，有多啲嘢食，始終舊邨食嘢嘅地方好少。」

商戶：有得做就做啦

另外，彩虹邨內的小商戶可獲優先安排在房屋委員會的公共屋邨的招租舖位進行投標。在彩虹邨經營嘉南士多逾三十年的劉先生表示，「對我哋商戶咁關照，優先投標，梗係歡迎啦……有得做就做啦。」至於重建後會搬回彩虹邨，他表示這是最好的結果，「最好係咁啦，如果重建好啦，我哋又返來，同啲街坊聚埋一齊，真係非常之開心。」