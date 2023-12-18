廟街夜市｜氣氛超出預期　本地人佔多　販商主席：好似行花市咁迫

「廟街夜市」於上周五晚（15日）開鑼，油麻地廟街販商商會主席陳錦榮今早（18日）在電台節目表示，夜市氣氛超出預期，令人振奮，「行咗入去，好似恢復返以前行花市好迫好迫啊個情況。」他表示觀察到初期顧客以本地人居多，希望能逆轉趨勢，令遊客佔增加比例達6至7成。九龍西立法會議員梁文廣表示，指有人反映找不到垃圾桶位置，建議在地面加上標記以便辨認位置。



▼12月17日 廟街夜市第三晚仍然人山人海▼



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望增加旅客人流增至7成 打造成新景點

油麻地廟街販商商會主席陳錦榮今早在港台節目《千禧年代》表示，「廟街夜市」開鑼幾日以來，氣氛超出預期，令人振奮，「行咗入去，好似恢復返以前行花市好迫好迫啊個情況。」他表示，夜市目標是吸引更多遊客，但觀察到初期顧客以本地人居多，佔增加客流約7成，希望能逆轉趨勢，令遊客佔比能達到6至7成，將廟街打造為香港一個新景點，好玩好睇嘅地方。

原有乾貨檔生意增2成

他又指，曾向廟街乾貨檔，如售賣衣服、手袋的檔主，了解夜市對他們生意的影響，部分人反映人流增加，生意亦增加2成，不過亦有人指沒有幫助。陳陳錦榮提醒：「有人流，有人氣，冇生意，諗下自己賣嘅貨，你要變啦，有咩新貨？」亦有廟街商戶參與夜市，向他反映指，夜市小食檔生意好，搶走自己店舖生意，陳表示，日後會幫助他們增加店舖宣傳。

將與居民商討解決噪音問題

陳表示，清理垃圾成為夜市最大問題，由於人流增加，亦加強清潔小隊工作，在每個攤檔均放置一個大型垃圾桶，約每一小時便更換一次垃圾袋。

此外，上周有歌檔因噪音問題遭投訴，他承認有許多居民投訴，未來兩日會相約居民到警署商討如何解決問題。他建議，將所有歌檔的音箱喇叭統一調整至雙方都可接受的音量，例如50分貝。

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建議地面增標記辨認垃圾桶位置

九龍西立法會議員梁文廣表示，厡本擔心夜市會否如先前夜繽紛活動雷聲大、雨點小，但經過兩晚現場參與及觀察，發現人流持續地多，「恢復到廟街插針、人流都插唔到。」有人向他反映找不到垃圾桶位置，他建議在地面加上標記以便辨認位置，並已向旅遊發展局反映。他建議夜市可增加年輕人喜歡的創意元素，長遠規劃需要旅遊發展局與販商協調。