媒體自由聯盟指國安法打壓傳媒業　港府斥妄議香港新聞自由狀況

《立場新聞》停止運作兩周年，由24個國家組成的媒體自由聯盟（Media Freedom Coalition）發表聯合聲明，對中港政府打壓香港新聞自由及獨立媒體深表關注，又指《香港國安法》打擊香港傳媒業，令香港傳媒加強了自我審查。



特區政府指，媒體自由聯盟的說法是顛倒是非和無理抹黑，表示強烈不滿和堅決反對。



2021年立場新聞停運，所有員工被遣散。

媒體自由聯盟指國安法令媒體壓生寒蟬效應

媒體自由聯盟聲明指，《香港國安法》實施後，對於傳媒工作者有關煽動叛亂的起訴增加，已打壓了新聞行業，破壞了香港的自主權以及香港人在《基本法》及《中英聯合宣言》保障的自由和權利。

聲明指，香港政府對《立場新聞》記者和《蘋果日報》創辦人黎智英長期起訴，禁止部份記者採訪政府新聞發布會，以及從公共廣播檔案之中刪除資料，都令傳媒行業出現寒蟬效應。

聲明強調新聞自由是香港一直成功的關鍵，限制新聞自由會削弱對於行政權力的制衡，又指意見和訊息自由流動，對於香港市民、商業和國際聲譽至關重要。聯盟促請中港政府遵守國際人權公約的承諾，讓香港保有高度自治，以及尊重普世權利和自由，

港府稱只要不違法 傳媒批評政府施政不受限

特區政府發言人則對此表示表示強烈不滿和堅決反對，指香港市民擁有《基本法》和《香港人權法案》保障的新聞和言論自由。而《香港國安法》第四條亦訂明，香港特區維護國家安全應當依法保護香港特區居民享有的該等自由。

發言人說，新聞和言論自由並非絕對，行使有關權利時，會受法律和為達致合理目的而必須作出的規定所限制，例如保障國家安全或公共秩序。新聞從業員與其他人一樣都有義務遵守所有法律。發言人稱，只要不違法，傳媒評論及批評政府施政的自由並無受到限制。

發言人強調，香港特區執法部門是就着有關的人士或機構的行為，嚴格根據證據和依照法律採取執法行動，與新聞自由、或任何人士或機構的背景無關。

特區政府指媒體自由聯盟的聲明是「妄議香港新聞自由狀況」。（資料圖片/廖雁雄攝）

港府：任何外國詆譭香港只會自暴其短、理屈詞窮

發言人表示：「任何外國詆譭香港特區情況，試圖破壞香港特區法治乃至繁榮穩定，只會自暴其短，理屈詞窮，絕不會得逞。香港特區會繼續堅定不移地履行維護國家安全的責任，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由。」

媒體自由聯盟由24個國家組成，包括澳洲、奧地利、加拿大、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、意大利、日本、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、紐西蘭、挪威、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、荷蘭、英國及美國。