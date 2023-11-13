SmartPLAY混亂｜初推出有問題是正常　孫東：沒有最好，只有更好

康文署全新訂場系統SmartPLAY，首兩日都「塞車」或付款遇阻滯，創新科技及工業局局長孫東表示，系統初期出現問題是正常，只是「報和不報」的問題，形容內地處理都一樣，當局今個星期會推出新措施，確保電子服務盡可能暢順。

全新訂場系統SmartPLAY「康體通」斥資5億元開發，上周四（9日）啟用首天已「死機」，翌日（10日）仍未完全順暢，上午一度未能成功預訂及登入，康文署稱，系統啟用初期由於用戶流量大增，一時未能應付，連續兩日都錄得約20萬次的高流量。

孫東：大型電子平台推出時有問題屬正常

創新科技及工業局局長孫東出席立法會資訊科技及廣播事務委員會時表示，從技術角度來看，大型電子平台推出時有問題屬正常，只是「報和不報」的問題，內地的處理亦一樣。不過孫東說，局方責無旁貸，形容沒有最好，只有更好，希望能滿足市民期望。

他透露政府資訊科技總監辦公室今個星期會推出新措施，確保電子服務暢順推出，期間會與各部門密切協作，在挫折中前進，不斷進步，希望越來越好。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄認為SmartPLAY現已運作暢順。（資料圖片/林靄怡攝）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日（12日）表示，新系統首兩日流量高於預期，較測試時多出幾倍至十倍容量，首日「塞車」情況維持45分鐘，翌日的問題出在支付系統，由於增加幾個不同支付方法，可能同一時間要處理太多而出事。