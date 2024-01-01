區議會｜今展開任期　準區議員冀重新推動工作　料政府參與更積極

新一屆區議會今日（1日）開展任期，全體區議員進行宣誓。經民聯大埔區準區議員羅曉楓今早宣誓前接受電台節目訪問時就指，過去區議會停擺近2年，不少工作要重新推動；荃灣區準區議員伍俊瑜表示，感覺政府參與區議會比以往更積極，期望議會未來能夠廣泛諮詢居民，整合意見。



▼12月10日 區議會投票日▼



大埔候任區議員：上屆議會停擺近兩年 憂大埔夜市或擾民

羅曉楓受訪時提到今早宣誓情況，他指，今早議員於8時半登記，並在9時半進行宣誓，而所有區議員要在完成後才可離開。羅稱，上屆區議會停擺近兩年，不少文康、社區工程以至規劃巴士路線等工作被擱置，新一屆議會尚未履新，已經收集一系列地區關注議題，預計區議會在本周五（5日）舉行首個地區大會後，再設不同委員會討論。

早前民政專員與候任區議員舉行預備會議，專員建議於大埔林村以及大埔藝術中心舉辦夜市活動，以振興地區經濟；惟羅曉楓對此有所憂慮，稱舉行夜市並非壞事，但要考慮對當區居民的交通、噪音影響，尤其大埔藝術中心位於大埔市中心。他提議政府考慮將火車博物館活化。

荃灣候任區議員：政府參與區議會更積極 期望諮詢更廣泛

另一位候任的民建聯荃灣區議員伍俊瑜表示，已於荃灣區的預備會議上提出包括舊區重建與垃圾徵費的執行問題。他預料，政府對區議會的參與度更為積極，期望新議會可以先於政府進行地區諮詢前，先向街坊了解意見，因為過去區議會分成各個細區，當中意見較為不一，期望能進行更廣泛的諮詢。

候任議員：委任議員可供專業知識 幫助地區發展

被問到今屆區議會的間選、委任議員如何幫助地區發展，羅曉楓指，不希望政府提出的經濟活動只收到一兩天成效，而委任議員中，有工商界別的專業人士，或可為可持續地區經濟提供實用意見，甚至在日後提高社區消費力。

伍俊瑜則舉例指，該區議會中有一位任職校長的委任議員，相信其可透過專業，在議會提供家長、學生等意見，或可令諮詢的意見變得更為仔細。

被問及要否新設更多議員辦事處應付市民需求，兩名區議員提到議會由每個細區變為一整個區，惟資源卻沒有增加；羅曉楓歡迎與其他議員開設聯合辦事處；與黨內立法會議員合辦辦事處的伍俊瑜則稱「梗係希望開多個」，惟現實資源並不足夠。