區議會｜履職監察機制出爐　麥美娟：唔好諗人哋未上任先犯校規

區議會明年1月1日換屆，所有候任區議員今日（18日）要上培訓班，由民政及青年事務局局長麥美娟「講課」，會上介紹了部分履職監察機制指引，包括出席率不能低於80%、每年須向主席提交工作報告等。麥美娟被問到他們有多大機會違反指引時笑稱「唔好諗人哋未上任先犯校規」，對他們非常有信心。



大會出席率至少80% 每年向主席交工作報告

候任區議員培訓班分為上、下午兩節，上午為香港島及九龍區，下午為新界區，麥美娟一連出席兩場「地區治理培訓班」為候任區議員「講課」，陳國基亦有出席，會上公布部分履職監察機制指引及區議會常規，出席率不能低於80%、區議員每年須向主席提交工作報告、參與會面計劃等。據了解，亦包括如議員離港超過48小時須離港前書面通知、任何爭議以區議會主席詮釋和最後決定為準等。

履職監察機制目標冀議員與市民緊密接觸

麥美娟在首場培訓班結束後會見傳媒，她表示，培訓班主要向候任議員講述區議會的初心定位，期望議員協助政府收集及掌握民情民意，亦列出部分履職監察機制指引及會議常規供候任區議員參考，目標和原則是為了令區議員上任後與市民保持緊密接觸，透露指引將於稍後發布。

多大機會違反指引？麥美娟：唔好諗人哋未上任先犯校規

新一屆候任區議員均為「愛國者」，民主派「清零」，麥美娟被問到他們有多大機會違反指引時笑稱：「佢哋都未上任，唔好諗人哋未上任先犯校規」，續指政府期望透過不同培訓，令候任區議員都了解到自己任重道遠，對他們非常有信心。

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讚揚候任議員投入「出奇地見唔到有人瞌眼瞓」

她讚揚候任區議員在培訓班表現良好，稱有不少人影下簡報重點，「我坐嘅位高過佢哋，我都睇到有冇人瞌眼瞓，結果出奇地呢，唔係讚自己講得好，不過出奇地喺講嘢過程見唔到有人瞌眼瞓」，形容反應踴躍投入，相信候任區議員感成為政府與市民的好伙伴。

麥美娟亦邀請了四位候任區議員與傳媒見面，包括民建聯的觀塘中候任直選區議員柯創盛、新民黨的南區候任地委會界別區議員黃雨程、獨立深水埗西直選候任區議員胡詩韻，及九龍城候任委任區議員利哲宏。

柯創盛為現任觀塘區議會主席，他自1999年起擔任多屆區議員，他認為培訓班有助令舊人溫故知新，令新人掌握如何緊密與區議會互動。被問到履職監察機制會否為其帶來壓力時，柯創盛表示參與公職時已明確知道自己要為市民服務，認為監察機制更清晰列明議員的職責，不認為會帶來壓力。