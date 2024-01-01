區議會｜灣仔率先辦「社區會客室」 街坊：夾公仔機有安全套！

第七屆區議會全體區議員今早（1日）完成宣誓，十位新任灣仔區議員隨即落區辦首場「社區會客室」，他們稱「會客室」往後每月首個星期六舉行，舉行地點會在灣仔區議會社交平台公布。不過，有途經的灣仔街坊黎生提醒：「我都唔識，街坊邊識睇Facebook，要貼出嚟先得㗎嘛！」



而首次的「社區會客室」開始約半小時，有逾十名市民駐足向新任區議員表達意見，其中張先生指，區內有商場的夾公仔機禮品竟是安全套，憂對幼童造成影響，著灣仔新任區議員跟進。



區議會於今日（1日）元旦正式換屆，灣仔區新任議員周錦威、林偉江、林偉文、劉珮珊、李文龍、李碧儀、莫繡安、穆家駿、吳澤森及孫道弘於政府總部完成宣誓後，即到灣仔地鐵站舉辦首場「社區會客室」。

開始約半小時，已有逾十名街坊向新任議員表達意見。其中，黎先生關注灣仔區馬路斑馬線寬度不足，指灣仔區人流高，街坊不時要站在安全島上避車，「我10歲嗰時啲斑馬線咁款，而家又咁款，但啲車又大架咗咁多，都唔與時並進！」

張先生則提到，早前帶孫子到區內商場夾公仔，惟發現其禮品為安全套，要求區議員跟進，包括限制進入特定店舖的歲數、加強警方巡查等。他又提到區內宜興大廈後巷有不少雜物，要求區議員跟進，「你哋諗掂佢啦，唔係我諗㗎！」

街坊銀姐則期望新一屆區議會重辦社區活動，如茶聚、一日遊、盤菜宴等，稱「有活動我一定唔會甩。」