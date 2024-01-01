區議會｜李慧琼不贊成由區議員任代班主席　18區議會應各有差異性

新一屆區議會今日（1日）展開任期，全體區議員早上進行宣誓。由於本屆區議會主席全部有當區民政事務專員兼任，同時不設副主席，有立法會議員建議效法立法會，當主席未刻主持會議時，由資深議員代為主持。

民建聯立法會議員李慧琼並不贊成，因為民政專員之下有助理專員可以協助，毋須硬性規定區議會如何操作，認為18個區議員各有差異，可以有空間發揮。



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有報道指，有不具名的立法會議員認為民政專員在新一屆區議會的角色吃重，建議參考立法會，當大會主席未能主持會議時，由最資深議員代表主持會議。報道又引述政界人士建議，效法立法會黨派運作，設「班長」角色，輔助身兼區議會主席的民政專員協調地區工作。

民建聯是新一屆區議會中擁有最多議席的政黨，該黨立法會議員李慧琼接受商台訪問回應時表示，民政專員和助理專員負責整體區議會事宜，不用硬性規定區議會的運作，反而希望各區都有差異化的發揮空間。

她解釋，立法會因為有90名議員之多，可以設「班長」的協調角色，但區議會各區人數少，由十多到三十多人，應給予民政府員發揮優勢，18個區議會則應有合理的競爭性和差異性。

另外，身兼全國人大常委的李慧琼計劃在人大常委會會議期間，向中央建議放寬內地訪港旅客免稅額，由5,000元調高至3萬元，又建議恢復深圳戶籍居民赴港「一簽多行」政策，共擴展到更多內地城市。

她在節目中提到，港人一向喜歡外遊，疫情受困三年後自然想外遊，內地消費性價比高所以吸引港人。亦因匯率問題，旅客來港消費貴，所以計劃向中央提高免稅優惠，強調先試提高一定金額，再有序調整。

她建議，政府繼續宣傳深度遊，就算做好旅客配套，但沒吸引力都難吸引遊客，建議多辦大型足球賽事，及大型演唱會，吸引不同類型旅客來港。