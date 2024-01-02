Hellosss羅淑佩現身叱咤頒獎禮　為陳卓賢攞獎捧場｜政壇諸事町

多次被發現追星的房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩，在元旦舉行的「2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」，意外被發現也是現場觀眾。她此前曾公開承認是MIRROR成員陳卓賢（Ian）的粉絲，之後屢次出席Ian的活動。被視為忠實「Hellosss」的她今次現身叱咤頒獎禮，相信也是為奪得多個獎項的Ian捧場。



8月28日，新上任的房屋局常秘羅淑佩首次以房屋署署長新份出席房委會例會。（梁鵬威攝）

叱咤主持人走到台下時，鏡頭意外拍得羅淑佩為座上客，她當時面帶微笑，相信對頒獎禮也頗為滿意。她被視為忠實的「Hellosss」，而她口中形容為「好乖仔」嘅Ian，共奪得男歌手銅獎、唱作人銅獎，其《再見寧靜海》打入「我最喜愛的歌曲大獎」5強 ，加上所屬的MIRROR再度奪得「我最喜愛的組合」，算是獎項豐收，相信羅淑佩也能視之為新年禮物。

Ian陳卓賢。（直播畫面）

羅淑佩7月仍是運輸署署長時接受電台訪問，主持提到MIRROR另一成員呂爵安（Edan）電召的士的不快經歷，她自爆：「嗱，我唔係『爵屎』（意指Edan的支持者），我係『Hellosss』嚟嘅。但我多謝Edan，非常多謝Edan。」她當時大讚Ian聽媽媽的話「唔揸快車」，又說：「呢個小朋友實在太好啦，除咗識作曲又打過港隊排球，應該支持下！」

Ian同年9月在機場拍攝節目，羅淑佩也被意外拍到「全程跟到實」，印證「忠粉」所言非虛。Ian助手拍攝的花絮照片上，多處可見羅淑佩的身影。相中的她含情脈脈望着Ian，對Ian亦步亦趨，遠遠望着拍攝，嘴角不時掛着一絲微笑，難掩興奮之情。

然後在10月的馬會年度盛事「時尚煲呔賽馬日」，由於Ian為活動開幕表演嘉賓，羅淑佩也被發現到場，更全程跟住Ian唱歌， 非常投入，就算看到記者舉機，她亦目不轉睛 。