青衣電壓驟降｜田北辰：困𨋢遭遇等同停電　點解罰款機制無啟動？

青衣中電變電站昨日（1日）設備故障冒煙釀電壓驟降，消防處在葵青、沙田、馬鞍山共接獲20宗困𨋢及5宗火警鐘鳴響報告。由於事件不涉停電，沒啟動電力公司的罰款機制。實政圓桌立法會議員田北辰說，困𨋢的市民平均等候30至45分鐘才能離開，形容「被困市民所遭遇嘅都等同停電，點解唔計呢？」



青衣電壓驟降不涉停電

政府為兩電停電事故罰款機制，引入「客戶停電時間指數」新指標，計算受影響市民的數目及供電中斷時間，懲罰分為兩級制，若中斷時間超過1,500萬分鐘，准許回報的罰款調整-0.015%；若中斷超過3,000萬分鐘，准許回報的罰款調整則為-0.03%。

不過，青衣牙鷹洲街中電變電站昨日（1月1日）故障冒煙釀電壓驟降的事件，並沒有發現電力供應中斷，惟部分對電壓較敏感的裝置，例如升降機，或會因啟動保護裝置而暫停運作。

實政圓桌立法會議員田北辰質疑，（資料圖片）

田北辰促循合約處理「被困市民遭遇等同停電」

田北辰在社交網站Facebook表示，懲罰機制今次沒有啟動，不過造成至少20宗困𨋢，市民平均被困30至45分鐘，「其實被困市民所遭遇嘅都等同停電，點解唔計呢」。田北辰致電中電，獲回覆指「唔知政府想點計」，於是詢問政府如何處理，對方無言以對，「話未處理過呢個問題，仲要研究點樣透過同中電嘅合約去解決問題」，質疑為何政府與中電沒討論如何處理，「今次係20部𨋢，下次可能係200部架喎！」

倡授權管理處重啟升降機

田北辰又說，如果有人困𨋢，管理處是要待升降機公司維修人員到場，檢查沒事才恢復運作，建議政府研究修例，如果將來確定升降機是因為電壓驟降而停，已接受培訓的管理人員，於特定情況下可以恢復升降機運作，「唔使市民吓吓等幾個鐘頭等啲維修人員嚟？」，不過強調複雜的情況要交給專業人員，但簡單的工作可以由管理處人員代勞。