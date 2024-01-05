議會新人｜中間派民主思路黃頴灝拒單打獨鬥　樂於孖鄉事建制合作

主張第三路線的中間派民主思路，唯一成功入閘參選區議會的葉浚生低票落敗，令智庫一度無緣議會，最終政府委任民主思路聯席召集人黃頴灝入區議會。黃頴灝接受《香港01》專訪時表示，不打算單打獨鬥，樂於在特定議題上跟鄉事派和建制派合作，或設聯合辦事處，舉例最低工資立場上跟工聯會或勞聯一致，同時希望善用民主思路大狀多的優勢，孖其他議員解答工友的法律疑難。



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黃頴灝拒單打獨鬥 冀孖鄉事建制在特定議題合作

黃頴灝自小在元朗讀中學，港大畢業之後又回到元朗，在一間小學擔任老師，跟元朗頗有淵源，6年前加入民主思路後，從政亦離不開元朗，上屆區議會首次參選元朗的錦綉花園選區，僅得195票低票落敗，不過到改制後首場立法會選舉，棄元朗轉戰新界東北地區直選，亦落敗收場，兜兜轉轉黃頴灝又回到元朗，以委任身份終於晉身議會服務元朗。

作為中間派的代表，民主思路在愛國者治港全面落實後的區議會，只有一個議席，相比起建制大黨，推行倡議時都相對舉步為艱，黃頴灝直言不打算「單打獨鬥」，上任前已與多個建制政團及地區鄉事派聯絡、溝通，希望在特定議題上合作。作為委任議員，不受元朗選區劃分界限，做環保回收公司的他，多個範疇都想接觸，舉例鄉郊議題上希望和鄉事派議員攜手促進城鄉共融，坦言民主思路擅長理論，與扎實地區工作的政黨合作，才令構想「落地」掌握到居民反應，透過諮詢居民意見，整合回饋給政府，達致政府、智庫和政黨「三方合作」。

黃頴灝設街站接觸街坊，又歡迎任何背景的議員，未來和他設聯合辦事處。(梁鵬威攝)

在資源許可下，希望和不同議員開設聯合辦，任何背景議員都可以，只要大家有合作空間，由個人團體大政黨到鄉事派都完全可以，不會不和某方合作。 民主思路元朗區委任議員黃頴灝

期望開聯合辦事處 勞工議題立場貼近傳統建制

萬事起頭難，區議員第一件難事是覓得辦事處。黃頴灝最希望是跟其他議員開設聯合辦事處，他解釋租用辦事處動輒一萬幾千元，再聘請一兩名同事，另外要籌備地區活動，「單頭」議員可用資源不多。他說，大政黨相對資源多，亦可與黨友設聯合辦事處，故他希望與不同背景議員聯手開辦事處，舉例自己在最低工資立場上，跟工聯會或勞聯一樣，而在勞工短缺立場上，跟經民聯、自由黨一樣。

黃頴灝說，有向其他區議員表達開聯合辦事處的意願，暫時未有新進展，各方都爭取在2月或3月開第一個辦事處，相信要等多一兩星期才有合作的新進展。

第一個辦事處都未有，有同事要請議助搵辦事處，大政黨或獨立人士都在等屋署抽籤辦事處（再決定）。 民主思路元朗區委任議員黃頴灝

議辦擬落腳天水圍 首要任務推廣垃圾徵費

辦事處未有著落，工作亦不敢怠慢，因為將會有一項重任迫在眉睫，就是4月1日起實施的垃圾徵費，可謂「開正」黃頴灝的專長，從事環保回收業的他稱未來工作重點之一是協助垃圾徵費順利實施，期間他需要接觸不同群體解說和了解他們的困難，坦言「垃圾徵費議題上不能只看自己照顧的屋苑」，會在區議會大會上提出意見讓其他議員參考。

未來議辦打算落腳天水圍區的他，現時每星期都會到天水圍栢慧豪園和天頌苑一帶設街站，與街坊見面，除了「推銷」垃圾徵費，作為委任議員亦趁機向居民介紹自己，畢竟知名度與直選議員有別，同時亦想了解居民關心的議題，新界西離不開交通老大難問題，同時他相信勞工議題居民都關注。民主思路的優勢是多「大狀」，黃頴灝認為街坊可能需要涉及勞工權益議題的法律諮詢，稍後向民主思路反映是否能善用智庫的大狀、律師等法律資源，解答工友的法律疑難。