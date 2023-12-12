區議會選舉｜民主思路敗直選獲委任　湯家驊：服務地區無理由拒絕

【區議會選舉2023】民主思路唯一參選人葉浚生在區議會選舉直選低票落敗，令智庫一度無緣區議會，惟最後關頭卻有「零的突破」。政府今天（12日）宣布委任民主思路聯席召集人黃頴灝為元朗區議員。他接受《香港01》訪問時說，同意有指「民主思路靠委任才有區議員」，相信政府委任時考慮到自己智庫的背景，同時希望區議會有「唔同色彩嘅人士參與」。



推薦黃頴灝擔任委任議員的行政會議成員、民主思路召集人湯家驊接受《香港01》訪問時說，仍希望成員透過參加直選成為議員，惟認為「咩形式都係服務囉，點解唔接受（委任）呢」，亦不代表民主思路走委任路線，希望黃頴灝秉持民主思路行中間第三路線方針做事。



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黃頴灝。（吳鍾坤攝）

黃頴灝料獲委任因政府冀有「唔同色彩人士參與」

黃頴灝向《香港01》表示，榮幸獲政府委任，形容今次民主思路在區議會是「零的突破」，一定會盡心盡力做好地區諮詢工作，希望用民主思路智庫的定位貢獻地區。被問到獲委任的原因，黃頴灝相信政府希望區議會有「唔同色彩嘅人士參與」，自己曾參選區議會和立法會，有選舉經驗，加上智庫背景比較熟悉政策，估計因而獲賞識委任，「反而未必考慮政治立場」。

政府今天（12日）宣布委任民主思路聯席召集人黃頴灝為元朗區議員。（資料圖片／張浩維攝）

定位與建制派不同？黃頴灝：同政治無關、同心為地區

對於有說法認為民主思路直選敗陣靠委任才獲議席，黃頴灝認為這是事實「一定要承認」，他會做好區議員工作，將來若智庫有選舉工程亦會一樣做好。不過，民主思路行中間路線，獲委任進入區議會後，會否定位與建制派不同？黃頴灝說，自己做事會從地區出發，即使跟建制派在地區議題上各有看法，都希望能夠討論，「反而Team Work出到來效果為地區好，因為地區諮詢架構同政治無關，同心都係為地區」。

民主思路七周年籌款晚宴，湯家驊致辭。（梁鵬威攝）

湯家驊推薦黃頴灝出任委任議員 稱與行會身分無關

行政會議成員、民主思路召集人湯家驊接受《香港01》訪問時透露，曾經向政府推薦多於一人擔任委任議員，最終黃頴灝一人獲委任，「當然開心啦，對我哋嚟講係零的突破，希望盡力做好地區工作」。湯家驊估計黃頴灝獲委任是源於有選舉經驗，亦是環保界「有頭有面」，與自己行政會議成員身分沒關。

民主思路召集人湯家驊（中）2021年派出4人參選立法會，包括麥慶歡（前排左）、陳進雄（後排左）、姚潔凝（前排右）、黃穎灝（後排右）。（資料圖片／張浩維攝）

仍希望成員直選 惟不拒絕委任 湯家驊：咩形式都係服務

不過，湯家驊稱仍希望成員透過參加直選成為議員，至於為何接受委任，湯家驊說「點解唔接受呢？我覺得我哋為咗服務社區啫，咩形式都係服務囉，無理由因為委任模式而拒絕服務社區，呢個說不過去」。

湯家驊說，爭取議席並非民主思路唯一工作目標，更不存在「我哋民主思路走委任路線」，解釋主要工作目標是做調查研究、培訓、公開政治論述等，「當然如果有成員屬意參加議會都會支持，究竟係委任呀，選舉呀咩路徑呢，完全由佢哋喜好決定，我哋喺後面默默支持啫」，自己對此亦沒有特別意見。

被問到會否要求黃頴灝在區議會中，堅持民主思路行中間派的第三路線方針，湯家驊說黃頴灝認同民主思路的理念，期望他繼續民主思路的政治理念做事，惟他認為地區工作沒政治理念之分，「唔係一個大重點」。