區區打卡｜高街鬼屋提供沉浸式體驗　荃灣大河道天橋「打馬賽克」

為支持各區設有地區特色的打卡地標或舉辦推動地區經濟發展的活動，民政事務總署向各區額外撥款100萬元。其中中西區區議會建議於西營盤高街舊精神病院加設燈飾裝置，吸引本地居民及遊客到訪，認識該法定古蹟及其歷史，設計將利用重複的拱門以光影創造一條時光隧道，增添迷人的視覺效果，讓參觀者有沉浸式體驗。



各區有關打卡建議文件陸續出爐，在中西區，民政處早前已邀請中西區地區青年社區建設委員會成員提出建議，已選擇3個方案進行初步的可行性研究，包括於山頂道花園設立以「中西區」為主題的大型地標；於西營盤舊精神病院立面加設燈飾裝置；或於山市街樓梯上方的一段道路增設藝術裝置，預計於今年第一季推行其中一個方案，展示期約6個月。

將軍澳南海濱公園設「乖巧寶寶」立像

西貢區議會擬於將軍澳南海濱公園設立特色「乖巧寶寶」立像；將軍澳南灣畔徑設立夜光行人徑；於西貢市中心萬宜灣新村的大廈外牆繪製大型壁畫「街坊百貓圖」作為打卡點。文件稱「乖巧寶寶」是內地著名動漫主角，民政處計劃與「萌力星球」工作室合作，首次於香港進行「乖巧寶寶」戶外展覽，配合將軍澳南跨灣橋緩跑等活力形象，推廣健康生活的正向信息。

內地著名動漫主角「乖巧寶寶」，「乖巧寶寶」以「打工仔」 身份在職場上乘風破浪、披荊斬棘的生動情節更展示樂觀向上、笑對困難的精神。（區議會文件）

黃大仙祠空地設拱門 油尖旺三地設霓虹燈牌

黃大仙區青年社區建設委員會去年12月在交流會上詳細討論後，建議於今年第3或第4季於黃大仙祠對出廣場豎立拱門，並於拱門頂上寫上「黃大仙」字，以及於拱門地面鋪上富地區特色的地畫。

油尖旺地區青年社區建設委員會建議，在栢麗購物大道一帶、油麻地榕樹頭公園及旺角道行人天橋設大型座地霓虹效果燈牌，以集卡形式吸引市民和遊客到訪油、尖、旺三個地方，又協助外國藝術家在情人節及元宵節前在區內特色街道擺放大型心形氣球裝置。

黃大仙祠空地設拱門。(區議會文件)

灣仔海濱設小型復古街燈擺設

灣仔區青年社區建設委員會指，香港首座發電廠坐落灣仔，率先燃亮了50支電街燈，鄰近街道更因而以「日」、「月」、「星」命名，寓意光明，建議紀念此城市發展里程碑，仿照當年第一代街燈的設計，設立約50支小型復古街燈擺設。不過擺設地點並不是「日月星街」，初步選址在灣仔海濱一帶，現時正進行技術性研究，預計今年內完成。

荃灣區建議在大河道行人天橋系統、西樓角花園設置三至四個馬賽克照片板，照片板將會以1,000張荃灣人的面貌組成，包括於荃灣區居住、工作或生活的居民，以「荃灣是我家」為主題，拼出「我愛荃灣」等字樣。另外會在鄉郊、區內較有特色的基建，例如汀九橋、汲水門大橋、青馬大橋等設立打卡地點。

馬賽克照片板樣式。（區議會文件）

沙田城門河巨型充氣裝置 屯門為彩虹欄杆、千島湖設指示路牌

沙田區議會提出在沙田城門河擺放巨型充氣裝置及設置河畔燈柱畫，並在沙田公園對出的河畔，介乎瀝源橋與沙燕橋之間，設置超過三十幅燈柱畫，展現沙田的風貌及活力，例如龍舟競渡、划艇及單車活動。

屯門民政處則揀選三個地點設置打卡地標，包括藍地水塘屯門徑彩虹欄杆和大欖涌水塘千島湖，並在麥理浩徑第10段入口增設指示路牌。另外處方計劃在維持自然風貌的前提下，整理千島湖清景台打卡點，並會在起步點之一的掃管笏村小巴站至清景台之間路段增設特色指示路牌。第三個地標，位於屯赤隧道附近的浩和街及沿海堤壩成為近年屯門新興好去處，不少遊人到該處看日落及飛機升降，處方計劃在浩和街草地設置大型戶外打卡裝置。

北區則建議沙頭角之角、流水響水塘、聯和市場以及前粉嶺裁判法院作為打卡地標，其中流水響會有「QR二維碼」介紹景點，並會介紹遊客最佳的拍攝角度，但憂慮人流太多或會影響居民及破壞環境，指旅遊旺季需要警方疏導交通。