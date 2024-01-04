議會新人｜新方向唯一議員陳燕君無懼人微言輕：市民先係最大黨！

走「開明派」作風和年青人路線的香港新方向，派5人參選區議會選舉，最終僅「95後」陳燕君一人險勝對手273票，當選元朗區天水圍南及屏廈直選議員。陳燕君接受《香港01》專訪時透露，票源集中是40歲以上的中年人，惟工作目標仍希望將年青人聲音帶入議會，並為天水圍悲情城市「洗底」。



在議會孤「君」作戰的她，深信「市民先係最大黨！我哋入到去（區議會）嘅係代表市民嘅聲音，唔係代表黨派嘅聲音囉」，暫時不打算孖其他建制派開聯合辦事處，以免新方向被「溝色」。



28歲的陳燕君以政治素人姿態首次參選，即成功當選元朗區天水圍南及屏廈直選議員。（鄭子峰攝）

由幕後助理走到區議員 謙稱有賴新方向地區工作

28歲的陳燕君以政治素人姿態首次參選，即成功當選元朗區天水圍南及屏廈直選議員。訪問期間，陳燕君不時露出腼腆的神情，皆因她以往身居幕後，擔任新方向立法會議員張欣宇的助理，從未參政且不多面對傳媒的經驗，過去兩三年主要落地接觸街坊，為張欣宇守好天水圍區「樁腳」。走到民選區議員一步，坦言幸得張欣宇和天水圍街坊的鼓勵，才把心一橫試一試。

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抱着磨鍊、學習的心態參選，一切對於陳燕君都很新鮮，單是新方向宣布參選記者會，至今她依然記憶猶新，「哇！真係好多記者，好緊張！原來選舉係咁樣！」香港新方向作為細政團，宣布參選後突然成為眾人注目焦點，都令她措手不及。陳燕君笑稱，外界對香港新方向抱有高期望，惟心中都有疑問「細政團係咪真係嬴到呢？」，最終天水圍選民選擇了陳燕君，亦令她成為香港新方向唯一區議員，陳燕君謙虛地重複說道「險勝、險勝啫」，坦言是意料之外，勝出有賴新方向過去在地區潛心耕耘，「一點一滴」積累信任，再轉化成選票。

香港新方向在第七屆區議會選舉派出5人參選，最終僅「95後」陳燕君險勝對手273票，成功當選元朗區天水圍南及屏廈直選議員，她接受《香港01》專訪時說勝出有賴政團過去在地區潛心耕耘。（鄭子峰攝）

新方向主打青年路線 陳燕君票源卻主要是中年人

「共建信任、改變發生」——是香港新方向的區議會參選口號，作為年輕組織，新方向一直主打青年路線，主張官員與青年要「重建信任、重燃希望」，故今次派出5名參選人清一色屬「90後」。不過陳燕君分析自己票源卻集中在40歲以上的中年人，這是否意味新方向的選舉措略失敗？陳燕君堅定地說年輕人是他們尤其關注的群體，希望將青年聲音帶入議會和政府，「好努力想做到呢樣嘢」，但以今時今日的政治氣氛，坦言「你話可唔可以好鼓勵到佢哋出嚟投票，或者令佢哋（年輕人）支持我哋，呢個我哋唔敢肯定」。

未來四年冀為悲情城市「洗底」

儘管票源與政團路線有落差，陳燕君始終是居民選擇的代議士，肩負4,638名居民的期望。面對圍城、公屋林立、交通死症、「悲情城市」等一個又一個天水圍的負面標籤，陳燕君無法苟同，認為外界對天水圍的印象片面，深信天水圍是一個「幸福感增長中的社區」，「天水圍居民同朋友、屋企人一齊嗰時會唔會覺得悲情啊？呢到係我哋嘅屋企，你會唔會定義自己嘅屋企係悲情？」不過區內就業機會不足，居民被迫跨區工作是事實，她承諾會在區議會發揮作用，期望未來四年任期為天水圍「洗底」，改善居民生活。

陳燕君重申區議會作為諮詢架構，不是「人多聲大就有效」，說到底最重要的還是要成功將市民聲音帶入議會、政府。（鄭子峰攝）

細政團人微言輕？陳燕君：市民先係最大黨！

要建設好社區，除了有好提議，更重要的是獲得接納。天水圍南及屏廈所屬的元朗區議會共有46位議員，當中不乏傳統大政黨區議員、樹大根深的鄉事派，即使陳燕君直選得勝，代表一定數量街坊的聲音，但始終來自資源有限的細政團，該如何避免出現孤身作戰、人微言輕的情況？

市民先係最大黨！我哋入到去（區議會）嘅係代表市民嘅聲音，唔係代表黨派嘅聲音囉。 元朗區議員陳燕君

她重申區議會作為諮詢架構，不是「人多聲大就有效」，說到底最重要的還是要成功將市民聲音帶入議會、政府。

可是，當區議會意見分歧時，要爭取同區議員支持的陳燕君似乎較大黨議員相對「輸蝕」，但她相信只要意見夠創新、有建設性，經過區議會的討論、議員的深思，最終建議都會得到垂青。

如果大家覺得我把聲好細，我會唔會可以爭取返市民嘅簽名呢？市民嘅簽名都係一種聲音嚟㗎嘛，咁好多人嘅簽名，咪代表好多人嘅聲音囉。 元朗區議員陳燕君

「（雖然）我係一個人入去，但我係帶住好多市民嘅聲音入去㗎嘛。」——這是民選出身陳燕君的信念，希望在改制後的區議會盡力而為，「呢件事係做到定做唔到，唔係由我哋區議員去決定，最尾拍板嗰個始終都係我哋香港特別行政區政府啦」，畢竟區議會已成為行政主導。

「蠟燭兩頭燒」的陳燕君依然十分有信心做到《區議員履職監察制度指引》的指標。（鄭子峰攝）

對區議員KPI感從容：平時我喺辦事處超過40個鐘添啦

陳燕君身兼天水圍天盛關愛隊成員，「蠟燭兩頭燒」的她依然十分有信心做到《區議員履職監察制度指引》的80%會議出席率要求、辦事處每周工作至少40小時等指標，她從容不迫地說：「平時我喺辦事處都係開咁耐，超過40個鐘添啦。至於申報出境機制，其實唔會唔記得，WhatsApp都可以申報，主要係畀秘書處知道有幾多區議員喺香港，幾時搞活動、開會會好啲。」

暫不打算開聯合辦事處 憂新方向被「溝色」

唯一令陳燕君着急的或許是開辦議員辦事處。她指房屋署未能提供區內租址清單，「我12月11日已經打電話畀佢哋㗎啦，但佢哋都仲未覆」，故至今仍未能敲定辦事處地址。不過除傳統固定辦事處外，陳燕君亦發揮創意，指不排除會租車辦流動諮詢站，遊走在屋邨、鄉村中。至於會否與其他區議員開辦聯合辦事處以增加影響力及知名度，她坦言暫時未有這考慮。