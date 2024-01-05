北角春秧街跌窗傷人　梁熙：去年報告25幢危險大廈　暫僅8幢維修

北角春秧街今日（5日）有窗戶墮下擊傷途人，民建聯立法會議員梁熙以及東區區議員鄭志成到場了解情況。梁熙表示，去年聯合驗樓師進行「掃雷行動」之後，向政府報告25幢有即時危險的大廈，但屋宇署暫時只檢查了當中8幢，其中5幢由屋宇署指派承建商即時維修，餘下3幢則由業主自行維修。



2016年10月強制驗樓驗窗 至今仍未執行

今日跌窗的大廈位於北角春秧街89號，樓齡達60年，事故單位為10樓天台的僭建屋，事件中一名男途人頭部被鋁窗擊中受傷。現場為春秧街街市，商販向梁熙反映有很多街坊買餸，幸好今次未造成嚴重傷亡。

梁熙表示，屋宇署在2016年10月向上述大廈發出強制驗樓令和強制檢窗通知，然而大廈至今仍無遵從。他建議政府加強巡查，跟進仍未遵從驗樓令的大廈，甚至採取執法行動。

全港不少大廈老化並有僭健物，梁熙說若僭建導致傷亡，整幢大廈的業主均有可能「上身」，因此就算不是自己單位僭建，亦不能置之不理。