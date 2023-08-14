驗樓師學會分析港島東50樓宇一半有即時危險　梁熙促加快驗樓流程

香港接連出現多宗跌石屎意外，立法會議員梁熙聯同香港驗樓師學會為港島東選定的50棟大廈義務進行樓宇快測，發現25棟有即時危險部份，學會指會將有關情況向屋宇署進行通報，以便當局作出後續跟進，以以拆除「社區炸彈」。



梁熙建議加快相關流程，將樓宇「驗身」程序調去最前面，另外發現有即時危險，當局應容許就該單一項目豁免冗長的招標流程，讓有關大廈可以馬上進行緊急維修，同時日後亦可就該緊急維修費用，在批出的招標過程中獲得資助。



報告顯示，發現在首批選擇的50棟樓宇中，發現25棟有即時危險的部分。當中包括了混凝土剝落、水漬或銹漬、生銹鋼筋外露、混凝土表面隆起、批蕩或飾面磚剝落、樓宇結構構建出現裂縫、表面隆，內裏中空，以及角位出現鈄狀裂縫8個情況。

驗樓師學會指出，只要出現以上情況均屬於「即時危險」，因此會將有關情況向屋宇署進行通報，以便當局作出後續跟進，例如覆檢有關情況，並於查證屬實後盡快入場代辦相關工程，以拆除「社區炸彈」。

學會亦指，首批的快測報告亦反映當局現時樓宇維修的流程並不理想，是促使問題惡化的成因之一，由於目前樓宇更新大行動2.0的申請，不少個案需時3至4年才能完成整個程序，提到當局暫時分為5個批次，在每個樓宇申請資助後幾個月後，市建局才會告訴申請大廈屬於那一個批次，大廈需等到屬於自己的批次獲批後才開始做「驗身」，即找認可人士做初步評估報告，不過由於流程需時太長，很多樓宇去到這個階段已經有機會出現即時危險。

梁熙建議加快相關流程，將樓宇「驗身」程序調去最前面，即在申請資助後就馬上為大廈「驗身」，市建局再按「驗身報告」情況決定各批次的緩急先後，這樣各批次的次序可更準確反映風險情況。另外，當發現有即時危險當局應容許就該單一項目豁免冗長的招標流程，讓有關大廈可以馬上進行緊急維修，同時日後亦可就該緊急維修費用，在批出的招標過程中獲得資助。

他又提到按目前樓宇更新大行動2.0，如果被分批到第5個批次，可能要等到6至7年才完成維修，樓宇結構早已急轉直下。故此當局需增加審批人員，以提速提效的方式將進度由5年壓縮至2年，以堵塞相關風險。