鄭海泉安息禮拜｜陳茂波、段崇智等人扶靈　前特首曾蔭權到場憑弔

滙豐銀行首位華人「大班」鄭海泉上月28日病逝，終年74歲。今日（21日）於聖公會聖約翰座堂舉行安息禮拜，由財政司司長陳茂波、行會成員鄭慕智、中文大學校長段崇智等人扶靈。前特首曾蔭權伉儷、自由黨立法會議員張宇人、實政圓桌立法會議員田北辰等人出席憑弔。



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安息禮拜儀式今早（21日）10時許開始，歷時約45分，靈柩由神職人員移出座堂，隨即運上靈車。負責扶靈的10人包括陳茂波、鄭慕智、段崇智、全國政協委員李家祥、醫管局主席范鴻齡、北京市政協前常委林海涵、長江集團甘慶林、鷹君集團羅嘉瑞、匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建、中文大學醫院行政總裁馮康。

另外，民主黨前立法會議員涂謹申、前自由黨主席田北俊等人都有現身。全國政協主席汪洋、以及多間銀行都送花牌悼念。