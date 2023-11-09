政壇諸事町｜段崇智前一晚看演奏會招呼林鄭　翌日病假缺席畢業禮

中大校長段崇智今早（9日）罕有缺席畢業禮，稱起床時發高燒及失聲。病發前一晚，段崇智到過文化中心觀看大提琴家馬友友的演奏會，又招呼到場欣賞的前行政長官林鄭月娥，笑容滿面。不少應屆畢業生對校長因病缺席感到失望，祝福段崇智早日康復。



中大昨晚（8日）在文化中心音樂廳，舉行「香港中文大學60周年呈獻：馬友友與港樂」的演奏會，門票可謂一票難求，原價最高1980元，有人在二手市場炒到1.7萬元一張，皆因馬友友是蜚聲國際的知名大提琴家，相隔7年再次來港演出，作為中大創校活動可說是非常「俾面」。

段崇智笑容滿面親身出席演奏會 招呼林鄭等嘉賓

60周年校慶活動，校長段崇智當然要親身出席，他致辭時感謝馬友友的支持，為中大鑽禧校慶添上萬分光彩，形容是為中大歷史寫下難忘篇章。段崇智作為主人家，笑容滿面與到場觀賞的嘉賓拍照留念，前行政長官林鄭月娥亦有到場欣賞馬友友演出，根據讀者向《香港01》提供的相片，段崇智在埸內招呼林鄭月娥，交頭接耳傾談。同場欣賞演出的，亦有財政司司長陳茂波、立法會主席梁君彥、立法會議員黃錦輝等，過了愉快的一個晚上。

畢業生對段崇智缺席感失望 冀校長早日康復

演奏會翌日早上，段崇智原本要出席中大畢業禮，不過罕有缺席，中大回覆《香港01》稱，校長今日（9日）起床時發高燒及失聲，並入院觀察。有應屆畢業生對段崇智缺席感到遺憾和失望，稱平日沒太多機會見到校長，本來希望聽到校長對他們的畢業寄語，最後落空，有畢業生希望校長早日康復、身體要緊。