林鄭不做「家庭主婦」　周三赴北京達成退休心願｜政壇諸事町

林鄭月娥去年卸任行政長官之後，表明疊埋心水做「家庭主婦」，一直行事低調，除了去街市買餸，其實她還有一個退休目標，就是希望到全國重點大學推廣講解一國兩制。北京清華大學公共管理學院周三邀請到林鄭月娥親臨演講，主題正正是她最想分享的範疇「一國兩制下的香港公共管理實踐」。其實她今年5月亦兩度訪問內地大學演講一國兩制，可謂達成退休心願。



林鄭周三赴清華演講 分享一國兩制下香港公共管理實踐

清華大學公共管理學院的活動簡介提到，隨著中國式現代化建設的不斷推進，香港正邁向高質量發展的新階段，香港的治理和發展實踐值得當代青年學子深入研究學習，因此邀請香港特區前行政長官林鄭月娥，周三下午1時半至3時蒞臨學院演講，以「一國兩制下的香港公共管理實踐」為題，闡釋一國兩制制度，設有問答環節。活動主持人是清華大學公共管理學院院長朱旭峰，報名要提供所屬院系、師生類型，亦有一欄讓參加者填寫提問內容。

前特首林鄭月娥與丈夫林兆波。（資料圖片）

丈夫林兆波去年清華大學演講數學

林鄭月娥丈夫林兆波去年8月亦到過清華大學主講數學講座，曾任數學系教授的林兆波，在講座上介紹諾貝爾物理學獎得主Eugene Wigner的數學理論。

▼5月24日 林鄭月娥到訪香港中文大學（深圳） ▼



林鄭退休目標之一 到全國重點大學推廣一國兩制

林鄭月娥去年卸任特首不久，曾經受訪說有另一個角色等著她，就是「家庭主婦」，一直行事低調，曾經被拍到在灣仔、粉嶺祥華街市由保鑣護駕買餸、去連鎖快餐店大快活買飯、去書展行逛，到今年年初，有一個新身份，應邀出任江蘇省香港商會榮譽會長，鮮有出席公開場合，在公開活動亦沒有回答傳媒提問。

其實，林鄭月娥去年11月接受內地南方報訪問，提到自己退休後不需要新崗位，「我希望有機會在全國的重點大學去講講一國兩制。比如，我會遊覽國家的名山大川，順便就去講講課」，現在可謂達成所願。今年5月，林鄭月娥兩度訪問內地高等院校，到天津大學和香港中文大學（深圳）演講，主題都是與一國兩制有關：《從二十大報告和兩會精神看香港「一國兩制」實踐》。

▼5月17日 林鄭月娥到訪天津大學 ▼

