垃圾徵費｜宣傳不足捱批　環保署長籲區議員關愛隊「大家幫吓手」

垃圾徵費還有不足3個月實施，環境保護署署長徐浩光與大埔、沙田區共20多名區議員會面。與會者都關注當局宣傳不足，新民黨立法會議員李梓敬坦言「好多人唔知道4月1號係限期，唔知膠袋點買」，引述徐浩光指將聯絡屋苑法團推廣，並計劃聯同關愛隊和區議員向市民講解，呼籲「大家幫吓手」。徐浩光又指會制訂違法黑點名單，適應期後突擊檢查、加裝「天眼」增加阻嚇力。



+ 1

4月1日實施垃圾徵費，環保署上周出席灣仔區議會大會時，被多名建制派議員質疑宣傳不足，執行上有困難，更有議員坦言不清楚收費詳情，希望當局出多些力宣傳。

垃圾徵費被指宣傳不足 環保署籲議員「大家幫吓手」

環保署署長徐浩光日前在李梓敬「穿針引線」下，在立法會大樓與大埔及沙田區24名區議員，以及沙田愉翠苑業主委員會主席謝銳釗會面。李梓敬向《香港01》表示，在會上要求當局增強宣傳垃圾徵費，部分中產屋苑都遇到很大問題，「好多人唔知道4月1號係限期，唔知膠袋點買」。他續指，距離垃圾徵費實施只餘不足3個月，期間區議會已剩下一次大會，建議署方找關愛隊協助向居民宣傳。他引述徐浩光在會上指，署方已做了很多宣傳功夫，呼籲在場區議員「大家幫吓手」，署方亦會直接聯絡屋苑和法團推廣。

+ 1

適應期後根據黑點名單執法 裝網絡攝錄機望增阻嚇力

獨立的沙田地區委員會界別區議員林玉華表示，會上要求署方將公私營樓宇垃圾徵費豁免6個月適應期看齊，安排人員假日到屋苑講解垃圾徵費，並建議適應期內向使用垃圾槽的屋邨或屋苑提供660公升大膠袋。林玉華引述署方回應指，希望與關愛隊加強合作，發放資訊，舉辦簡介會宣傳。對於三無大廈、鄉郊違規棄置垃圾的行為，她引述署方指會制訂違法黑點名單 ，適應期後根據名單執法，包括突擊檢查、黑點加裝網絡攝錄機等增加阻嚇力。