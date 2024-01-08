財政預算案｜自由黨倡港人離境稅　單計北上庫房一年或增逾億收入

新一份財政預算案下月28日發表，自由黨今天（8日）向財政司司長陳茂波表達對預算案的訴求。近期北上消費成風，自由黨建議開徵「海陸空離境稅」，對象是香港永久性居民，金額有待評估後釐定。單計去年港人北上人次，庫房一年或增逾5億收入。此外，自由黨促請寬免差餉、退還利得稅、薪俸稅、個⼈入息課稅，以及延續豁免商業登記費一年等。



自由黨：政府收費應「可免則免、可減則減」

自由黨四位立法會議員邵家輝、張宇人、李鎮強及易志明，下午約見陳茂波。陳茂波昨天（7日）明言是時候檢視長期未調整公共服務收費，自由黨今天向陳茂波表明政府收費繼續「可免則免、可減則減」，雖然政府正⾯對財⾚，但仍希望在可⾏的情況下，減輕市民及中⼩微企的財政壓⼒，並提出39項預算案訴求。

新一份財政預算案下月28日發表，自由黨四位立法會議員邵家輝、張宇人、李鎮強及易志明今天（8日）向財政司司長陳茂波表達對預算案的訴求。（自由黨相片）

倡港人離境稅 單計北上庫房一年或增逾億收入

其中一項焦點，是建議向香港永久性居⺠開徵「海陸空離境稅」，自由黨解釋是為了增加庫房收入，而又不致於為經濟構成太⼤影響，屬短期措施，⾦額由當局經評估後釐定，以增加政府的經常收入應付公共開⽀。

現時機場設有離境稅，12歲或以上的航班乘客須繳付120元離境稅，陸路及海路不設離境稅。「北上」熱潮下，根據資料，去年有5,334萬人次港人經各口岸出境到內地，假設每人收取10元離境稅，單計陸路北上一年為庫房帶來5億3千多萬元收入，若連同海外旅行的港人，收入相當可觀，惟未知坊間反應。

倡寬免差餉、退還利得稅、薪俸稅等

經濟前景不明朗，自由黨提倡一系列寬免措施，包括建議寬免2024/2025年度的全年差餉，並且將上限增⾄每季度10,000元；退還利得稅、薪俸稅、個⼈入息課稅100%，上限為10,000元；減免商⼾⽔費75%，每年上限為30,000元；減免商⼾排污費及⼯商業污⽔附加費75%，每年上限為22,500元；延長豁免商業登記費⼀年⾄今年年底；延續現時豁免或寬減的35類政府收費或牌照費，由去年底延長至今年年底；減免政府旗下商業處所及所有短期租約的一半租⾦；推⾏商住電費、煤氣及⽯油氣補貼計劃等。