預算案2024｜研加政府服務收費　學者：佔收入小部分無助紓財困

財政司司長陳茂波正就下年度預算案展開諮詢，他預告會檢視長期未調整，及「用者自付」下收入遠未及收回成本的政府服務項目。浸大會計、經濟及金融系副教授麥萃認為，政府面對財政壓力，按通帳調整收費本是無可厚非，但公共費用收入只佔庫房一小部分，單靠整收費未能解決目前困境，同時也要顧及市民的負擔能力。



政府面對財政壓力，下年度預算案可能上調部分公共收費（資料圖片）

根據政府的下年度預算案諮詢文件中指出，政府的其他經營收入在2022-23財政年度，佔政府總收入約兩成，當中包括了各項政府收費、差餉、博彩及彩票稅，預計在2023-24財政年度的相關收入約1440億元。

預算案諮詢文件顯示各項收費佔政府總收入約兩成（預算案諮詢文件）

不過，根據政府統計處資料，各項收費包括含或不含徵稅成分的費用，上年度合計政府帶來約125億元收入。相對於政府最大經常收入來源的利得稅，2022-23年度的收入超過1700億元，其次為薪俸稅約790億元，兩者佔政府經常收入約四成，在政府同期約6000億收入中，所佔的比例不高。

政府統計處資料顯示，各項收費在上個財政年度為政府帶來約74億元收入（政府統計處網頁）

不過，部分與民生相關的政府服務收費確已多年未有上調，例如康樂及文化事務署的康體設施，2013年調低收費後，至今未有調整過，游泳池星期一至五，統一收17元；室內籃球場繁忙時段維持每小時120元。本年度財政預算，用於康樂及體育的撥款達57億，但設施的入場及租用費，收入只有6億5500萬。

入境處旅行證件及簽證費用，每年預算收入4.89億，收費5年無調整。消防處儲存危險品牌照費用，每年預算收入1300萬，過去10年未有調整。

麥萃才：加費無可厚非 但無助緩財困

浸大會計、經濟及金融系副教授麥萃才指，部分公共服務收費多年無調整，認爲目前政府面對財政壓力，按通帳調整部分收費是無可厚非，但認爲公共費用收入只佔庫房一小部分，政府的經常收入主要來自稅收，調整政府收費都未能解決目前困境。

麥萃才又指，若政府連續多年出現赤字，可能影響評級機構對本港的信貸評級，不利香港發展，又指調整公共服務收費時也要顧及市民負擔能力，取得平衡。