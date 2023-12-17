財政預算案｜公眾諮詢展開　陳茂波料財赤超1千億　須管控開支

撰文：潘耀昇
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財政預算案今日（17日）展開公眾諮詢，財政司司長陳茂波預計今個財政年度赤字可能略超過1000億元，較年初發表預算案時預測的570多億元高。展望明年，陳茂波說，地緣政局仍然複雜多變，遏抑香港經濟增長速度，以及資產市場相關的收入難以快速恢復，不能抹殺下年度繼續出現赤字的機會。

財政預算案展開公眾諮詢，財政司司長陳茂波預計今個財政年度赤字可能略超過1000億元，較年初發表預算案時預測的570多億元高。（財政預算案公眾諮詢宣傳片）

公共財政面對壓力　開支需整固管控

財政預算案明年2月28日發表，陳茂波今天發表網誌，提到外圍環境充滿挑戰，過去幾年政府開支大幅增長，未來的公共財政亦面對壓力，開支方面不能避免地需要整固，更謹慎管控，不過照顧社會及弱勢社群的需要，以及投資未來也極為必須，故此必須透過加速經濟增長來開創新局面，「必須將『蛋糕』做大，以發展促增長，以增長開拓空間及資源，應對各項需要」。

財政預算案展開公眾諮詢，財政司司長陳茂波預計今個財政年度赤字可能略超過1000億元，較年初發表預算案時預測的570多億元高。（財政預算案公眾諮詢宣傳片）

陳茂波料財赤略超1千億元　下年度或繼續赤字

陳茂波說，受到環球利率持續高企、地緣政治、供應鏈佈局調整等影響，香港經濟增長動力受壓，資產市場持續疲弱，政府收入亦受到影響。其中來自股票和物業交易的印花稅以至地價收入，較今年初的估算大幅減少。2023至24年度，計及發債所得後，綜合財政赤字預計可能會略超1,000億元，較今年初發表《預算案》時預測的570多億元高。陳茂波說，展望明年，地緣政局仍然複雜多變，遏抑香港經濟增長的速度，跟資產市場相關的收入難以快速恢復，「下年度繼續出現赤字的機會不能抹殺」。

兩個財政年度削部門1%經常開支

撇除防疫抗疫以及疫情期間為穩住經濟推出的逆周期措施，政府開支由2017至18年度的4,700多億元，增加約40%至2022至23年度的6,600多億元，遠超同期政府收入的增幅，期間政府出現三年赤字，財政儲備由11,029億元下降至8,348億元。陳茂波說，政府今年會繼續維持公務員編制零增長，各政策局及部門2024-25年度須節省經常開支的1%，並於2025-26年度再節省1%，節省所得的資源會重新調配，改善和推出新的公共服務。

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陳茂波
財政司司長