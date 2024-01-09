羅淑佩憶廿載「公屋妹」經歷成房屋署長「培訓課程」｜政壇諸事町

由「公屋妹」走到房屋署署長的羅淑佩，在房委會50周年紀念特刊《安居》憶述3歲搬到葵涌石蔭邨居住的經歷，她說當年邨內只有簡單玩樂設施，但足以令她童年十分期待，而街坊鄰里情至今仍難忘，幾位同邨同學至今仍是「閨蜜」。羅淑佩形容20多年的公屋住戶經驗，「是我就任房屋署署長的最佳『培訓課程』，我希望以『遊子回家』的心態，幫助更多普羅市民在屋邨安居。」



成立半世紀的房委會推出《安居》50周年紀念特刊，載有房屋局局長兼房委會主席何永賢，以及公屋出身的房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩的訪問。

成立半世紀的房委會推出《安居》50周年紀念特刊，載有多名房委會前主席的回憶及多名公屋成長的名人的故事，除了有影星劉德華、港隊前單車運動員黃金寶、房屋局局長兼房委會主席何永賢，以及公屋出身的房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩。

羅淑佩憶述自己3歲左右，由觀塘的唐樓搬到葵涌石蔭邨，形容童年所有回憶都從石蔭邨而來，一直居住至石蔭邨拆卸重建，父母則搬到山上的安蔭邨住了十多年。（《安居》紀念特刊相片）

羅淑佩憶3歲住石蔭邨 大熱天時到士多消暑「冇得頂」

羅淑佩憶述自己3歲左右，由觀塘的唐樓搬到葵涌石蔭邨，形容童年所有回憶都從石蔭邨而來，一直居住至石蔭邨拆卸重建，父母則搬到山上的安蔭邨住了十多年。她說，童年其中一件期待的事，是傍晚父親放工後帶她到樓下「大球場」踏三輪車，那裡有小型足球場、籃球場、鞦韆、氹氹轉、滑梯等，由於未有主題樂園，這些設備成為大家主要遊樂設施。踏完車，她大多會到「八座」的「坤記士多」買汽水、雪糕，大熱天時伸手進雪汽水的凍櫃中浸凍水，至今憶起仍覺得「真的冇得頂！」

最近羅淑佩去洪福邨和水泉澳邨探望小朋友和老人家，感覺街坊人情味、鄰里守望仍在。（《安居》紀念特刊相片）

同邨同學至今仍是「閨蜜」 冀建深厚鄰里情懷

到中學時期，羅淑佩稱很多同學都是石蔭或石籬街坊，有幾位到今天仍是「閨蜜」，其中一人現已是一所中學的校長，當年同學住對面大廈，可輕易看見彼此家中是否仍然亮燈，不用打電話也知道對方「瞓咗覺未」，感覺很親切，認為人與人的距離很近。到最近羅淑佩去洪福邨和水泉澳邨探望小朋友和老人家，感覺街坊人情味、鄰里守望仍在，不過對比小時候可能仍是淡了一點，她很希望透過工作再次為居民之間建立深厚的鄰里情懷，令大家對屋邨更有歸屬感。

廿多年「公屋妹」經歷成房屋署長最佳「培訓課程」

羅淑佩說，當年屋邨管理很基本，相比起來今天其實改進了很多，不論屋邨設計、設施、保安設備、人手安排都比我住的時候好多了。由「公屋妹」走到房屋署署長，羅淑佩感覺上天安排很奇妙，形容20多年的公屋住戶經歷，「實在是我就任房屋署署長的最佳『培訓課程』，我希望以『遊子回家』的心態，幫助更多普羅市民在屋邨安居。」