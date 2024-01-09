財政預算案｜G19議員倡增汽車登記稅　反對徵離境稅免礙兩地融合

財政司司長陳茂波正就新一份《財政預算案》諮詢，今天（9日）約見立法會「G19」議員，對於政府表明檢視公共服務收費，身兼召集人的建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉詮建議增加私家車首次登記稅，惟急症室診金建議維持現狀。



港人北上成風，自由黨早前建議向港人開徵「海陸空離境稅」，謝偉詮認為離境稅不利與內地融合，擔心造成反效果，刺激港人北上消費時花更多錢購物，以減低稅款影響，綜合而言「G19」不支持。



「G19」倡增私家車首次登記稅

立法會「G19」議員今天下午與陳茂波會面，謝偉詮建議增加稅收，能者多付，例如私家車首次登記稅可增加，咪錶收費亦可以增加，並要有措施繼續支援基層和中小企；高消費品的稅收都建議增加；物業方面，貴價物業的印花稅可增加；同時建議政府研究徵收加密貨幣的印花稅。對於消息指政府正研究增加180元的急症室診症費，他就希望基層服務收費能維持現狀，協助有需要人士。

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簡慧敏支持開源節流惟短期內不會收支平衡

選委界立法會議員簡慧敏說，非常支持開源節流，因公共財政短期內不會期望達到收支平衡。她又說，未來投資重點發展包括北部都會區和交椅洲人工島，或涉及上萬億元，認為要向外界交代清楚投資內容。

金融服務界立法會議員李惟宏指，港股近年低迷，需要走向多元化發展方向，持續改革市場現存問題，開拓新市場尤其是中東或東盟市場，希望有更多的支援。