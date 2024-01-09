財政預算案｜急症室加費恰當？李家超：檢討係啱嘅、針對防止濫用

新一份《財政預算案》下月發表，如何開源節流備受關注，政府據報正研究增加公立醫院急症室收費。特首李家超說，急症室收費水平主要考慮有否適如其份處理急症，應善用急症室資源用在最急切人士，認同要檢視如何用在有需要人士、防止濫用，包括在時間上和服務方面改善。



對於自由黨建議向香港永久性居民開徵「海陸空離境稅」，會否有礙香港與內地融合，李家超表示，財政司司長正積極就財政預算案諮詢不同界別，政府會審視有關意見。



本財政年度財赤料遠高於預期，或突破千億元，當局早前表明會檢視政府服務收費水平。有報道指，政府正研究提高近七年沒有加價的公立醫院急症室180元診金。

急症室研加費？李家超：主要考慮有否適如其分處理急症

李家超今日（9日）出席行政會議前見記者，被問到政府研究增加公共服務收費，例如水費和急診室收費，做法是否恰當，李家超表示政府有恆常計劃檢討收費是否適當，不同部門檢討時都必需考慮社會的實際情況，又或者對弱勢社群的照顧，以及評估對不同人士行業的影響。

行政長官李家超1月9日出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

李家超認同檢討防止急症服務被濫用

他指急症室收費主要考慮急症室有否適如其分地處理急症，現時急症室將求診者分5類處理，最急切是第一類，第五類是最不急切，考慮到善用急症室資源，應該將服務用在最急切人士，分流制度適合，但過去很多未必有需要的人士都使用急症室服務，政府檢視服務如何適當在最急切人士，以配合分流制度，「檢討係啱嘅、亦係好嘅」，當局會針對如何防止急症服務被濫用，讓服務用於在最需要的人上，包括時間和服務的改善。

海陸空離境稅不利大灣區融合？李家超︰整體鼓勵兩地往來

自由黨建議以短期措施方式，向香港永久性居民開徵「海陸空離境稅」，認為可增加庫房收入亦不致於影響經濟，被問到是否同意做法影響香港和大灣區的融合，李家超指，財政預算案諮詢期間的確收到不同的意見，就財政收入方面提出的建議，政府會審視有關的意見，而財政司司長亦正積極諮詢不同界別，個人而言，多年來希望香港積極融入國際發展大局，亦希望積極參與大灣區建設，香港本身是大灣區城市之一，多年推動見到成績包括兩地人流頻繁，整體鼓勵兩地融合，兩地人員往來。