尖咀夜繽紛｜區議員關注吸引力：點解市民要嚟打卡唔去第二區？

特首李家超說未來幾個月各區「日夜都繽紛」，而節日慶祝熱門地點尖沙咀，亦將會在栢麗大道一帶舉行「尖咀夜繽紛」。油尖旺區議會今日（9日）舉行提振地區經濟專責工作小組會議，有議員關心十八區都有夜繽紛，尖沙咀有甚麼特色吸引人跨區到訪：「點解我唔參加第二個區，要參加油尖旺區呢？」



尖沙咀栢麗大道是知名購物景點，區議會計劃在這一帶舉辦「尖咀夜繽紛」。（資料圖片）

倡多個打卡位集郵後 換領消費券

油尖旺栢麗大道、美麗華廣場和古蹟辦一帶的彌敦道兩旁，將會有燈飾、大型發光裝置，並在情人節設立互動打卡裝置，又有夜光龍和街頭音樂表演，另外亦與附近商戶合作派發消費券和賀年小食等，吸引市民農曆新年和情人節前後到尖沙咀遊玩消費。

區議員楊子熙表示，栢麗大道一段彌敦道連接尖沙咀與佐敦，對於帶旺兩地很重要，除了商戶之外，政府管理的花槽、尖沙咀警署外牆、古蹟辦以至聖安德烈堂，會否配合夜繽紛而有特別佈置。他建議在一些打卡位設蓋印和掃瞄 QR Code二維碼，集齊後可領取消費優惠券，推動遊客打卡後消費。

建議高鐵站宣傳甚至接駁車載客

區議會許德亮說：「夜繽紛，點解要係夜晚，而日頭吸引唔到人呢？有啲嘢可能係夜晚先會出現，吸引市民嚟消費、行街。」他提出燈飾有沒有特別圖案和構思。至於夜光龍表演，他查詢是一日表演、定期還是每日舉辦，「如果一日嘅，嗰日夜繽紛，第二日可能又唔想去」。此外，許德亮關注油尖旺夜繽紛相對其他區活動的吸引力：「油尖旺嘅特色，點解啲人要走嚟油尖旺，而家十八個區都有夜經濟，點解我唔參加第二個區，要參加油尖旺區呢？」

區議會蔡少峰關注派發消費券方式，會否惠及區內小店，以及使用範圍。區議員潘景和、關煒曦及李家軒均關心高鐵西九龍站能否有宣傳、指示甚至接駁車，讓遊客到埗後即可參與夜繽紛。

議員關注情人節打卡位有甚麼特色，直言「全世界都有『心』，點解要選嚟尖沙咀打卡呢？」（資料圖片/廖雁雄攝）

強調要有特色：全世界都有「心」 點解嚟尖咀打卡

區議員黃建新關注打卡點的設計，「正式設計絕對唔係期望只係得『兩個心』嘅」，認為「全世界所有人都有『心』，所有人都有情人，點解要選擇嚟到香港，點解要嚟到尖沙咀打呢一張情人節嘅卡呢？」他指必須要有香港特色、尖沙咀特色，才能吸引人去打卡。他引述前線商販指，現在不是沒有遊客來港，但遊客來到只是打卡，「打卡完佢哋肯唔肯嚟消費，消費幾多、幾深入，先能夠幫到大家振興經濟」，建議打卡後才派消費券確保能振興區內經濟。

油尖旺區民政專員兼區議會主席余健強說，聖安德烈堂和古蹟辦亦會參與其中，彌敦道兩旁的花槽裝飾則正在研究，而古樹亦可以用射燈照明襯托氣氛。九龍公園方面，亦會研究樓梯畫的位置以新技術亮燈。

他表示，夜光龍會在尖咀夜繽紛開幕日表演和巡遊，其他日子的晚上則會有其他活動如音樂表演，可配合購物大道本身的氣氛，相信不會吸引力不足。