黎棟國指深圳物資進步神速　可研撤限奶令：當年邊有山姆Costco吖

港府正與內地商討恢復深圳戶籍居民「一簽多行」，當年「一簽多行」改「一周一行」，主因是內地人來港購買日用品引發水貨客問題，包括搶奶粉，而2013年推出的「限奶令」至今仍生效。



當年有份參與政策制訂的時任保安局局長、新民黨立法會議員黎棟國今日（12日）在電台節目稱，是時候檢討生效了11年的「限奶令」，因內地家長已不再依賴在香港購買配方粉（奶粉），取消「限奶令」後搶奶粉問題重現機會極低。



黎棟國又指，恢復「一簽多行」水貨問題也不會如當年猖獗，因深圳本地物資供應進步神速：「當時邊有山姆叔叔啊，無Costco啦......𠵱家根本掉返轉頭唔係內地人嚟香港買，係香港人上內地買。」



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黎棟國在商台節目表示，「限奶令」是時候做檢討，他相信內地長家已經接受無法從香港取得外國奶粉，以往依賴來港港買奶粉習慣已被其他方式取代，因此即使取消「限奶令」，搶奶粉問題重現的機會相信極低。

「一簽多行」或恢復，黎棟國認為「限奶令」在較後時間才撤銷會較穩妥，因兩者同時宣布可能有部分市民感憂慮，若先放寬「一簽多行」後發現對民生不構成影響，屆時再撤銷「限奶令」更著數，至於觀察期多長由政府決定，「3個月半年都好，無所謂。」

黎棟國。（廖雁雄攝）

「無誘因」再走水貨 黎棟國：深圳本地物資供應進步神速

黎棟國又指，恢復「一簽多行」深圳水貨問題也不會如當年猖獗，因深圳本地物資供應進步神速：「當時邊有山姆叔叔啊，無Costco啦......𠵱家根本掉返轉頭唔係內地人嚟香港買，係香港人上內地買......人哋(深圳)經濟發展得好、人哋零售業基本物資做得好，呢啲都係事實。」黎稱，現時在深圳已經可以買到外國貨，價錢可能比香港更平，走水貨「無誘因」。

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