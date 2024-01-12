財委會通過55億荔枝角收押所重建計劃　何君堯投下唯一反對票

立法會財務委員會今日（12日）通過涉款約55.68億元的荔枝角收押所重建計劃，以解決收押所設施老化及在囚人士羈管環境過度擠迫的問題。同時計劃於收押所引入「智慧監獄」元素，以提升監獄管理的成效。逾40名議員就該項議程發言，發言時間接近4小時，而選委界立法會議員何君堯表明不支持，並投下反對票，另有6名議員投下棄權票。



何君堯認為收押所可以維修 卓孝業質疑數據落後

選委界立法會議員何君堯表明不支持重建，稱監獄設施約有1.1萬個位，去年入住率約68%，認為仍有空間，並指一個收押所沒有空間，可以調動至其他收押所。他又稱，現時荔枝角收押所不是危樓，只是裝修不好，認為可以維修，「依家得返6600億（財政儲備），你問我攞，佢又問我攞，畀得幾多？」他指荔枝角收押所超標，但局方並無交代其他院所入住率，收押所爆滿會否有「Plan B」？

惟保安局副局長卓孝業表示，何君堯提供的數字的錯的、是前年的，現時入住率約85%，雖行政需求有部份收押人士搬至其他設施，但家人難探訪。至於是否變成危樓才搬遷？卓孝業表示，屆時可能違反人權公約。卓又稱，就算答完「Plan C」都會被詢問「Plan D」，議員說法混淆視聽。

何君堯在最後發言時，一度要求卓孝業收回「混淆視聽」一詞，財委會主席陳振英說「這裡（財委會）不是爭議字眼的地方」，認為如果何君堯與卓孝業有資料想討論，可以另行安排會議見面。

議員指原址重建造價高 促覓地重建

本次收押所要原址重建，經民聯工程界立法會議員盧偉國質疑，原址重建費用高，為何不能覓地重建。選委界議員洪雯同樣認為覓地重建更符合成本效益，認為可考慮在空置校舍建設收押所。

保安局副局長卓孝業表示，能夠將全盤設備放在新空間當然好，但監獄、懲教設施不受社區歡迎，惟現時收押所每天都超收，希望用較為快的方法完成設施更新，故暫不考慮覓地。他又稱，收押所不能離法院太遠，加上現時地盤面積約8,000平方米，空置校舍未必有足夠用地，而這些學校地點臨近民居，相信居民亦不想門前有高牆。

楊永杰。（盧翊銘攝/資料圖片）

質疑重建期間的保安問題

會議上，盧偉國亦憂慮重建期間的保安問題，懲教署副署長(行動及策略發展)吳超覺表示，重建期間收押所要繼續運作，都有構思保安安排，例如運作時與工地隔絕，工程期間進入工地的工人裝備都會檢查以確保安全，又指大欖女懲教所重建已有相關經驗。

「A4聯盟」立法會議員楊永杰稱，雖則要建設智慧型監獄，但過去曾有公營機構系統被駭入，選舉時電腦系統都死機，質疑保安系統會否出現意外。他又質疑用哪個國家的保安系統，支持使用國內系統，如果用其他國家就會非常擔憂。卓孝業稱，網絡安全安全、基礎設施有保安考慮，當中包括國家安全考慮，招標、中標都會小心，希望議員放心。

李浩然關注超支 卓：5億應急錢料不必動用

選委界立法會議員李浩然則提醒政府防止超支。卓孝業解釋，撥款有5億元作備用，已經與建築署及工務部門討論，有信心不會有不能預計的情況，應該不需要動用這筆應急錢，有信心不超支。

收押所5年53宗企圖自殺 智慧系統可及早識別

對於有意見指今次工程「五星級」，並用酒店來作比較，新民黨立法會議員葉劉淑儀表示，本次開支不能與建設酒店比較，因為要提供更生、醫療服務、探訪等安排。她問及收押所有否有自殘及死亡個案，智慧系統如何監察以減少事件。吳超覺表示過去5年有53宗自殘及企圖自殺，其中3宗在囚人士過世，最常見的方式是上吊，引進智慧監獄系統會就異常行為更快提供協助。