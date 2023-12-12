16位立法會議員參觀荔枝角收押所　環境擠迫渠管老化　認同需重建

政府擬斥資55億元進行荔枝角收押所重建，今日（12日）立法會保安事務委員會受邀請到荔枝角收押所參觀，共16位議員出席，以了解收押所的現況及未來發展計劃。收押所的原址局部重建計劃已在事務委員會及工務小組委員會進行討論，並將於日後的財委會會議審議。



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多位議員，包括何君堯、陳克勤、葛珮帆等人，在保安局局長鄧炳強和懲教署署長黃國興陪同下，聽取政府當局就收押所現況及重建計劃的簡介，以及參觀收押所主翼大樓，及打算進行重建的附翼大樓內的各類不同設施，例如囚室、探訪設施、院所醫院、牙科護理室，以及宗教及多用途室，透過參觀收押所，發現現時收押所的羈管環境過度擠迫，還押在囚人士的活動空間不足，並對還押在囚人士的日常活動，及收押所的紀律及秩序管理深表關注。

另外，收押所渠管等設施亦已陳舊老化，部分設施亦非專為作為收押所目的而建，議員認同有需要推行重建計劃。至於「智慧監獄」元素上，議員亦以提升收押所的運作效率及改善懲教人員的工作環境等方向，與當局交換議見。