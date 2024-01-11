垃圾徵費2024｜垃圾壓縮磨粉愈細愈慳錢？專家3招揀廚餘機必睇1點

政府垃圾徵費計劃在今年4月1日實施，屆時約按垃圾的容量分配指定的垃圾袋收費，因此想慳垃圾徵費，就需從垃圾的體積入手。由於廚餘垃圾隔夜會發臭，難以儲起一大袋才棄置，故不少網民都打算購置廚餘攪碎機，盡量減少廚餘的體積，甚至利用廚餘作其他用途。裝修師傳則提醒，廚餘處理機的種類多，購買前需先考慮用途，以免買錯，並理解使用方法，一旦塞喉或產品保養成本高，所花費用或得不償失。



垃圾徵費在即，不少人打算在家中安裝廚餘機減少垃圾。（網上圖片）

收費垃圾袋分9款 每個$0.3至$11

政府垃圾徵費採用「按袋」或「按標籤」形式，以廚餘為例，屬於非大型垃圾，便需使用指定的收費垃圾袋。指定袋分為9款，容量由3公升至100公升，收費介乎$0.3至$11。

非大型垃圾將「按袋」收費。（資料圖片）

廚餘機使用3大注意

垃圾袋要收費，小數怕長計，不少人都各出奇謀，希望可以減少扔垃圾的成本。有人提議在家中安裝廚餘攪碎機，認為「骨頭都攪碎，咩都可以扔入去」，事實是否如此？裝修學院院長鄧世民（Simon）則有3項提醒：

一、種類功能各不同 留意嘈音強弱

廚餘機有不同的產品功能，有些是把廚餘磨成細粉，再隨污水沖走；有些則有乾燥及儲存功能，把廚餘分解後再用作肥料等用途；有些是壓縮廚餘的體積，再以固體垃圾的方式扔掉。此外，Simon提醒要留意產品運行時所發出的噪音，「如果超過50分貝，已經令人好唔舒服」。用家在購買之前，需了解個人需要，選擇適合的產品，以免所選購的產品不符合期望。按圖看不同種類廚餘機：

二、廚餘油分多 小心塞渠

近日眾多網民討論的廚餘機屬於攪碎廚餘後，隨污水沖走的款式。Simon提醒，部分食物廚餘的油分較多，容易積聚在機器和喉管的內壁，如果沒有定時清理，便會造成淤塞。如想避免塞渠情況，可考慮採用獨立的廚餘壓縮處理機，不需透過渠道沖走廚餘。

三、產品保養 計算成本

廚餘機需要水電推動，亦是用家需付出的成本之一。另外，部分廚餘機使用濾芯除臭，濾芯等機件需要定時更換，費用也不便宜。

「綠在區區」廚餘回收

現時全港有近90個地點設有智能廚餘機，收集廚餘。(資料圖片)

如果想減少為廚餘垃圾付費，除了在家中安裝廚餘處理機外，也可以考慮把廚餘送到「綠在區區」的廚餘回收機。全港現時有近90個地點設有智能廚餘機，收集廚餘送到小蠔灣處理後成為肥料和生產能源，「綠綠賞」會員更能儲積分、換禮物。

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港島：觀龍樓，石排灣邨，柴灣連翠邨、杏花邨、翠環邨、漁灣邨、小西灣邨、興東邨

九龍：深水埗白田邨，元州邨，蘇屋邨，啟德德朗邨，牛頭角上邨、坪石邨、彩德邨，觀塘秀茂坪南邨，油麗邨，彩德邨，順利邨，平田邨，啟業邨，秀茂坪南邨，黃大仙采頤花園，橫頭磡邨，竹園南邨，慈雲山慈康邨、慈正邨、慈民邨、慈樂邨，彩雲一邨

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智能廚餘回收計劃(公共屋邨)