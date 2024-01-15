旅遊業：酒店人手不足輸入外勞程序冗長　倡增自由行城市吸客

旅發局日前公布本港去年約3,400萬人次旅客訪港，當中內地客約有2,700萬人次，佔整體約79%。旅遊界立法會議員姚柏良今日（15日）表示，恢復進度超出預期，但休閒旅遊客恢復較慢，尤其是北亞市場，即日本及韓國旅客，建議開放更多自由行城市吸納旅客。



他提到，現時酒店業全年平均入住率只有約81%，亦面對人手不足問題，去年第四季有數十宗申請外勞個案涉逾1,000名額，但因申請程序冗長，至年底只有幾宗獲批，涉較少名額。



旅發局表示，去年全年約有3,400萬人次旅客訪港，過夜客佔約一半，內地客佔整體約79%。（資料圖片）

旅遊界立法會議員姚柏良表示，去年約有3,400萬人次旅客訪港是超出年初預期，因全面通關復常至今只有10個月，雖然只到達疫情前2018年的55%以及2019年的65%，但去年第四季數字已恢復到疫情前七成。他指面對航空運力、人手及大圍經濟環境挑戰，2024年仍要去拼復甦。

他稱現時香港整體人流仍未去到「周圍都係遊客」的狀態，甚至訪問部份內地客，均指第一感覺香港比以往蕭條。他指難以用量計算需增加多少客，但認為要有一定數量打底才可提升服務質量，故目標多一兩成至全年4,000多萬人次水平，認為業界應著重納過夜客。

姚柏良又說，商務旅客、會議展覽業恢復較快，休閒旅客則恢復較慢，主要涉及北亞市場、即日韓以及長途客，據其了解日本市場對香港現況仍停留在2019年，加上地緣政治、匯率消費性價比、日本本身經濟不好等因素，國民出境情況弱。

旅遊界立法會議員姚柏良。（資料圖片）

至於酒店業方面，他稱目前平均入住率只有約81%，開放房間也未到100%，主要因人手問題，也有酒店因疫情停頓要做維修翻新等。他指目前酒店業全年平均房價是1,300多元，對比新加坡、澳門或日本主要城市其實不算貴，仍未超過2018年及2019年水平。

他認為，酒店業仍有空間在旅遊淡季吸納住客，建議多在淡季辦盛事，又建議開放更多自由行城市吸納旅客。他又指目前輸入勞工進度緩慢，申請流程冗長，去年9至12月約幾十間酒店申請超過1,000個名額，但至年底只有個位宗數獲批、涉及較少名額，且因外勞成本貴，「冇得揀、無可奈何情況下先申請，主要都想請返本地人。」

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝。 （資料圖片）

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝亦表示，即使推五天工作、花紅、一年加兩次人工等，亦難吸引年輕人入行，集團兩酒店申輸入100名外勞左右，但料最快要今年4至6月才到港，主要想請廚師等技術崗位及填補年輕員工缺口。他稱集團早前已與工會合作增加中年就業崗位，未來也會增加少數族裔員工比例。

他指出，目前酒店人手短缺，但會盡力維持執房員工數目，現時困難下經理也會親自執房，也有部份酒店因疫情解僱員工而人手不足，未能開放全部房間，但相信去年底情況已有改善。

至於如何振興旅遊業，陳宗彝稱據調查所知，現時有26個內地城市每日雖然有班次到港，卻無自由行配額，包括17個有高鐵班次的城市及9個有機場航班的城市。他稱內地自由行已有16年無擴闊過，只佔全國31%比例，希望可開放上述26個城市，料可增加多過夜客。

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