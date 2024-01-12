23條立法｜葉劉:料不會再現大模規反對 林健鋒：冀暑假前通過

政府今日（12日）通知立法會會在今年內提交《基本法》23條立法草案。2003年時主力推動23條立法、當時為保安局局長的現任行政會議召集人葉劉淑儀相信，今次立法不會像當年般引起大規模反對，又指經過2014年及2019年後，市民已意識到國家安全的重要性，當局亦已經加強國安教育，強調當局要向本地市民及外國傳媒做好解說工作。



2003年曾主力推動23條立法會的葉劉淑儀（左）預計，今次的立法工作不會再引發大規模反對（李宇婷攝）

2003年的23條立法，以政府收回草案收場，葉劉淑儀隨後辭職下台。她說，行政長官已經多次表示要在本年度完成，相信草案最終不論在上半年或下半年提交，立法會都有足夠時間審議，當然若能早點提交立法會更好，立法會一定希望政府讓議員有更多時間就草案條文逐條審議。她指條例草案是藍紙草案，會有詳盡條文，完全看不到需要推白紙草案進行諮詢。

她又指，當年也有人提出要以白紙草案作諮詢，認為完全是一種拖延立法的手段，絕不可取。

林健鋒冀暑假前可通過23條立法草案（李宇婷攝）

林健鋒冀暑假前完成立法

另一位行會成員、經民聯立法會議員林健鋒表明，全力支持政府在本年度內提交23條立法草案，更希望草案能於今年初遞交立法會，以便暑假立法會休會前完成相關立法工作。

他指，23條立法屬特區政府憲制責任，也有進一步穩定營商環境招商引資的推動作用。他又指，自《香港國安法》落實後，社會已穩定下來，投資情況有改善，亦有很多人才、商界人士回流，香港未來有很多發展大計包括北部都會區，不論本地或海外投資者亦很有興趣，若早日落實23條立法能堵塞其他可能出現的國安漏洞，讓經濟民生更穏定，相信是工商界所樂見。

狄志遠則希望政府要掌握民情（李宇婷攝）

狄志遠促政府做好諮詢工作

不過，新思維立法會議員狄志遠則稱，希望政府理解過往23條立法曾為香港帶來重大政治風波，不少人仍擔心立法會妨礙自由和參與社會的空間。他要求政府交代詳細諮詢期和工作時間表，又希望當局能透過議會或民調了解民意。他又呼籲，日後立法會就23條草案成立法案委員會時，要盡量舉行公聽會聽取民意。

他強調，他個人不反對23條立法，因國安法已訂立基礎，進一步立法對國家安全有一定的幫助。