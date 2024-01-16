黎智英案｜人民日報批美西方媒體試圖影響公正審理　斥伎倆拙劣

《人民日報》海外版今日（16日）發表評論文章，表示自香港依法審理黎智英涉嫌危害國家安全罪及煽動刊物罪案件以來，美西方一些政客和媒體肆意編造一個又一個謊言，妄圖在該案審理上混淆視聽、誤導輿論，斥美西方政客和媒體試圖影響黎智英案的公正審理，將案件強拉硬扯說成是對言論和新聞自由的打壓，老套伎倆實在太拙劣。



評論又稱，對那些美西方政客和媒體的撒謊成性、造謠上癮，世人早已將之看透，不會被其迷惑，任何不抱偏見的人們都能看到，香港的言論和新聞自由得到《基本法》的充分保障。



黎智英。(資料圖片)

評論反駁多點「不公平」觀點

評論指出，外國所謂黎智英被「未審先囚」不公平，現在羈押屬正常服刑狀態，黎智英涉嫌危害國家安全罪和煽動刊物罪案件之所以一再推遲審理，是由黎智英一方刻意拖延、不斷在法律程序上糾纏而導致。

至於所謂黎智英案由指定法官審理、不設陪審團不公平，評論認為對涉及國家安全的案件由指定法官審理、不設陪審團是世界多數國家和地區的共同做法，在美西方國家亦比比皆是，並不影響案件的公正審理。

對於所謂黎智英不被準予保釋不公平，評論表示鑒於涉及國家安全案件的特殊性，《香港國安法》與許多國家和地區維護國家安全的法律都規定，除非法官有充足理由相信犯罪嫌疑人、被告人不會繼續實施危害國家安全的行為，不得準予保釋。

此外，所謂黎智英不被允許自由選擇律師不公平，評論認為是該律師在香港不具全面執業資格，香港特區國安委認為其參與案件可能構成國家安全風險，此種限制是多數國家和地區的通例。