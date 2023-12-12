樓市減辣後公司客出動　呎價逾10萬購九龍站天璽、慳稅超過2300萬

政府於10月份施政報告推出多項樓市減辣措施，刺激個別大額成交個案。九龍站天璽一伙高層連天台四房戶於上月以逾1.568億元沽出，呎價超過10.15萬元，新買家為公司客。過往公司客在港入市購買住宅物業時，需要繳付高達樓價30%的買家印花稅（BSD）及新住宅印花稅（NRSD），不過由於10月份施政報告將該兩項稅款減少一半，是次入市僅需要支付樓價15%的辣招稅，成功慳稅一半。



上述成交個案為九龍站天璽「皇鑽璽」高層單位，實用面積1,545平方呎，連763平方呎天台，成交金額1.56888億元，成交呎價為101,546元，屬項目呎價新高。

成交價逾1.568億、呎價10.15萬創新高

資料顯示，上述單位的新買家為潤峰實業有限公司（PROFIT HILL INDUSTRIAL LIMITED），其公司董事同時持有中國護照及土耳其護照。由於是次透過公司名義入市，預計需要支付樓價15%的稅款，包括7.5%買家印花稅（BSD）及7.5%新住宅印花稅（NRSD），涉及稅款合共約2,353.32萬元。

值得留意，政府於10月底施政報告中才落實為樓市減辣，減辣之前公司客購買香港住宅物業，需要支付15%買家印花稅（BSD）及15%新住宅印花稅（NRSD），即合共30%的辣招稅，即原本辣招涉資約4,706.64萬元。