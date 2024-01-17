謝偉俊稱政府着重內地人意見厚此薄彼　憂引「小紅書治港」觀感

近年不少內地網民在社交平台「小紅書」發表和香港相關的言論，選委界立法會議員謝偉俊指，有市民反映內地居民言論往往獲香港特區政府高度重視，反觀不少本港市民持續發表意見，卻遲遲未能得到官方同等重視及回應，容易令人覺得厚此薄彼，甚至「小紅書治港」的觀感。政制及內地事務局局長曾國衞書面回覆稱，無論是在本地或內地社交媒體提出有關香港的意見，特區政府都同等重視。



2023年底，有女子在小紅書發帖分享來港一日遊坐的士的不快遭遇。（小紅書）

謝偉俊舉例指，航空公司的機組人員對內地乘客作出不尊重言行，行政長官隨即高調回應，指事件「傷害了香港和內地同胞的感情」；因應有內地旅客來港期間疑受不禮貌對待，當局隨即鼓勵業界推廣禮貌活動；除夕「香港跨年倒數」維港煙花音樂匯演過後，大量內地旅客滯留街頭，內地網民批評本港欠缺應急措施，待薄旅客，政府又隨即舉行跨部門會議制訂措施迅速回應。

他續指有市民反映，內地居民言論往往獲香港特區政府高度重視，反觀本港不少市民的持續意見，例如要求在經濟低潮時期，停供或政府代供強積金、退稅、「撤辣」、減印花稅、寬免自住物業地租、增加公共牙科服務為基層市民提供根管治療、鑲牙及植牙等私人市場收費高昂的服務等，卻遲遲未能得到官方同等重視及回應，容易令人產生厚此薄彼，甚至「小紅書治港」的觀感。

稱本地、內地社交媒體意見都同等重視

曾國衞回覆稱，新聞處一直有監察傳媒報道和主要社交媒體平台信息，以協助各政策局和部門及時掌握輿情，並通過印刷及電子媒體、互聯網和社交媒體等多元途徑，發放新聞和資訊，無論是在本地或內地社交媒體提出有關香港的意見，特區政府都同等重視。

他續指留意到內地居民不時在社交媒體如微信、抖音、新浪微博等，分享與香港相關的內容，包括流行文化、社會習俗、旅遊熱點等，當中偶爾也會作出評論，其中部份帖文或會引起網民的熱烈討論和迴響，特區政府駐內地辦事處和新聞處一直有留意內地網絡媒體和社交平台對香港事務的報道和意見，並在有需要時作出回應，以及轉介至相關政策局及部門作適當跟進。同時，各駐內地辦事處亦積極善用內地社交媒體，推廣香港優勢，並提高內地民眾對香港的了解。特區政府會繼續認真聽取各方意見，並以實事求是的態度不斷優化各項政策措施，以促進香港的整體發展及提升市民的幸福感和獲得感。