丟臉！旺角街頭驚見這1幕　小紅書女怒斥：有的香港人真的很丟人

【香港旅遊／內地客】街上碰撞難免，但毋須大動肝火吧？有女生於小紅書發文，指日前在旺角見到有港男遭1名操普通話男子碰撞「踩到」，即使普通話男連聲道歉，該港男卻「爆發」以粗言狂罵「攻勢愈來愈猛」，更聲言「這裏是香港」，令她直呼：「有的香港人真的很丟人……不要給香港丟臉了好吧？」

帖文引來內地網民熱議，不少人斥責該港男態度，「欺軟怕硬」、「我們才是一個國家的人，他們不討厭那些外國人卻討厭大陸人，真的很讓人無語」、「說真為什麼我討厭香港人，就是這樣，一副高高在上的感覺」。也有網民認為只是部份港人問題，不應以偏概全。



有女生於小紅書發文，指日前在旺角見到有港男遭1名操普通話男子碰撞「踩到」，即使普通話男連聲道歉，該港男卻「爆發」以粗言狂罵。（影片截圖）

該女生上周六（1月13日）於小紅書以「有的香港人真的很丟人」為題發文講述事件。她表示，經過旺角朗豪坊對方時，見到有港男與操普通話男子因碰撞爭執，雖然普通話男子連聲道歉說「對不起」，沒想到港男聽到對方說普通話即時「爆發」，「攻勢愈來愈猛，還懟到人家臉上碰了兩圈問候人家母親，還說這裏是香港，走路應該怎樣怎樣」，令她直呼：「不要給香港丟臉了好吧？」

從樓主上載影片見到，當時穿黑色短袖上衣的普通話男子正不斷道歉，但穿長袖黑色上衣的港男步步進逼大聲怒吼，又不時有激烈動作看似幾乎碰到普通話男。2人執爭期間，不少路人停步觀看。

事件引來內地網民熱議，斥責該港男態度離譜。（小紅書）

事件引來內地網民熱議，斥責該港男態度離譜，「被罵的也太可憐，估計再也不想來香港了」、「欺軟怕硬」、「說真，為什麼我討厭香港人，就是這樣，一副高高在上的感覺、點知道自己垃圾不如」、「我們才是一個國家的人，他們不討厭那些外國人卻討厭大陸人，真的很讓人無語」、「這麼恐怖 幸好上次去沒踩到誰」。

不過也有網民認為只是部份港人問題，不應以偏概全，「有些人是這樣的。香港還是有很多好人」。