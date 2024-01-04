區議會地區經濟｜各區設打卡地標　學者憂資源重疊　只旺丁不旺財

新一屆區議會履新，各區陸續召開區會大會，油尖旺、沙田、大埔區都提出仿效夜繽紛舉行活動提振地區經濟活動，其中油尖旺擬農曆新年前舉辦「尖咀夜繽紛」，並舉辦「夜光龍」及街頭音樂表演。恒生大學市場學系助理教授鄺家麒今早（4日）接受港台節目時就質疑，這些活動難令地區經濟提升，有機會「旺丁不旺財」，建議政府再作統籌，各區不宜「單打獨鬥」。



立意好惟欠主題將淪各有各做 擔心能否轉化成經濟活動

鄺家麒提到，明白各區有不同地標可作招徠，然而香港地方較細，加上現時不同商場的租戶性質類似，變相是各區競爭，擔心未必有足夠市民、遊客參與，即使有人流也可能構成「旺丁不旺財」的窘境，質疑最終難有經濟活動可言；他稱「講得難聽啲，係單打獨鬥」。

鄺家麒續表示，即使明白提議原意是好，但需有政府充當統籌，因為目前各區沒有主題難以緊扣，與其各有各做，倒不如提升至全港執行，以不同主題讓跨區合作。

葉傲冬：歡迎跨區合作 活動成功需政府商界區議會合作

油尖旺區議員葉傲冬接受同一節目訪問時就指，除了增打卡熱點，區議會提出的活動亦包括當區導賞，讓市民與遊客了解地區作為引子，再配合商戶優惠提升消費。不過被問到預期活動成效時，葉傲冬僅稱所有人包括市民、旅客都是潛在對象，務求讓油尖旺重回昔日繁華。

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針對區議會的提議或有資源重疊的問題，他則指過去議會都有舉辦跨區合作 活動，故自己身為提振地區經濟工作小姐主席，十分歡迎跨區合作。而活動要成功，則需政府不同部門適時「拆牆鬆綁」放寬管制，以及商界與區議會三方合作。