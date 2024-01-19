垃圾徵費．拆局｜記者會由講解安排變押後推行　4日間如何急轉彎?

垃圾徵費原定4月1日實施，但愈近生效日期，社會對落實細節疑問反增。政府原定今日（19日）舉行記者會講解實施細節，最後變成由環境及生態局局長謝展寰宣布押至8月1日實施，這4日間發生甚麼事？



據了解，政府一直想在4月1日實施，特首李家超本周二（116日）在行政會議前見記者時，當時只提到垃圾徵費要多資訊、簡潔、鮮明、「入到屋企」，並未計劃押後。不過過去兩三日，發現連串解說未能湊效，執行部門前期工作主要向清潔工及物業管理解說，而非一般大眾，環境保護署主事官員鋸拖把棍論及「若不想弄清楚幾時都不清楚」，更無濟於事。綜合消息指政府高層多次開會後，李家超今早拍板押後推行。



李家超日前曾指，垃圾徵費的宣傳雖不斷做、大量做、持續做。（資料圖片）

1.16｜李家超：宣傳工作會不斷做、大量做、持續做

特首李家超本周二（16日）在出席行政會議前回應垃圾徵費議題，稱需要做好宣傳工作，「必須要把垃圾收費的執行細節很清楚地列出來告訴大家，宣傳工作會不斷做、大量做、持續做」。

他又指，已要求環境及生態局局長謝展寰，在這方面將整個執行細節很清晰地令市民知道，通過講座、記者會、宣傳工具，向所有人講解每個人的角色和法律責任、運作是如何。值得留意的是，李家超當日並無提及政策實施日期。

▼1月19日 環境局局長謝展寰宣布押後垃圾徵費▼



+ 1

1.17｜環保署助理署長：拖把掍太長可鋸開佢兩嚿才棄

不過，在李家超表明環境及生態局要做好解說的翌日（17日）、，環保署官員接連發表「災難性」言論，如環境保護署助理署長（都市固體廢物收費）胡勁欣在電台節目被問到垃圾太大時的處理方法，指出若地拖棍等太長突出，「你可以鋸開佢兩嚿入指定袋，我諗香港人都好聰明，邊個平用邊啲方法，一個地拖棍貼11蚊又真係似乎貴咗啲。」她又說：「市民憑良知做好本份。」

1.18｜環保署長：如果你想不清楚，幾時都是不清楚

環保署署長徐浩光日前接受《文匯報》訪問時亦表示，將透過短片加強宣傳，但強調市民要樹立守法意識，「清不清楚好多時候是看你自己想不想弄清楚，如果你想不清楚，幾時都是不清楚。」

1.19｜市民轟政策甩甩漏漏

上述兩位官員的言論被轟是公關災難，有人更認為他們為垃圾徵費的宣傳「幫倒忙」，社會不滿情緒升溫，今日更有市民致電電台節目炮轟，「準備得好啲、教育好啲先嚟搞啦，唔係又一塌糊塗搞到甩甩漏漏，哎呀好辛苦呀咁樣。」

另外，有個別政黨亦在過去兩天私下投訴，不滿環境及生態局表現「冷淡」，隨着事態發展，政府高層不希望在執行民生政策上出亂子。事情已變成非單由環境及生態局主導，職責包括提升香港整體環境衞生和市容的工作的政務司副司長卓永興會在幕後督師。

垃圾徵費法定生效日期押後至8月1日。（資料圖片）

1.19｜消息人士：李家超今早拍板押後

事件發酵三天後，今日（19日）迎來突破性發展。謝展寰今日下午突然召開記者會，稱主動向李家超建議，將垃圾徵費法定生效日期押後至8月1日。據了解，今次的決定，是因為政府評估後認為市民對垃圾徵費政策，仍不甚了解，認為如將實行日期押後對整件事好的話，也之能顯示政府「敢於作出決定」。

政府消息人士透露，特首李家超周二仍計劃如期推行，因過去兩天多次開會檢討，發覺市民「細節唔係好明」，形容今次決定是「順應民意，唔明講到明」，因此今天早上拍板押後。據悉，過去當局解說時集中向業界，包括環團、物管、清潔工等，到近期面向普羅市民，才發現「唔明」之感愈來愈強烈。有建制派人士坦言，環保署署長徐浩光「若不想弄清楚，幾時都不清楚」言論，令事件火上加油，不得不延期緩和。

消息又指，垃圾徵費延後4個月，環境及生態局會將會這段時間內，向不同的持份機構及政府部門，了解他們對垃圾徵費關注點，當中至少包括教育局、房屋局，以及福勞局。

梁熙倡港鐵站易通行臨時櫃位轉為解說垃圾徵費諮詢站

立法會環境事務委員會主席劉國勳歡迎政府將垃圾徵費延期，認為事緩則圓，爭取時間加緊做宣傳，建議聯絡區議員以及關愛隊推動教育公眾掌握垃圾徵費細節。

民建聯立法會港島東議員梁熙也歡迎延期，建議善用各大港鐵站的易通行臨時櫃位，轉為垃圾徵費諮詢站，解答市民提問；當局應應主動接觸物業管理公司或法團，協助屋苑申請資助擺放智能回收機；增設「綠在區區」回收點，方便居民有誘因主動回收。